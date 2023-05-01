Топ-5 кинопремьер мая-2023: Джеки Чан, Сальвадор Дали и дворник из Уфы
Два российских фильма и по одному от кинопроизводителей США, Китая и Канады вошли в наш майский топ.
Это детектив, комедия и приключенческий экшен, а еще биографическая драма о настоящей легенде и бизнес-история про компанию с мировым именем.
«Хитровка. Знак четырёх»
Приключенческий детектив с элементами юмора от Карена Шахназарова. Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются вовлечены в расследование убийства.
Фильм возник из идеи соединить прозу Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Конан Дойла. Однако история является оригинальной. Авторы ленты определяют свой жанр как ироничный детектив.
Для съемок костюмеры подобрали более тысячи разнообразных нарядов и старинных вещей.
- Дата выхода: 18 мая 2023
- Режиссер: Карен Шахназаров («Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Город Зеро»)
- В ролях: Михаил Пореченков («9 рота», «Ликвидация», «Полярный»), Константин Крюков («9 рота», «Грозный»), Александр Олешко («Обитаемый остров», «Воронины»), Анфиса Черных («Ёлки новые», «Географ глобус пропил»), Алексей Вертков («Перевал Дятлова», «Угрюм-река»)
«Быть Сальвадором Дали»
«Его вечеринки – отпад, но временами очень трудно быть Дали». Биографическая драма от американского кинематографа.
1974 год. Сальвадор Дали – самый знаменитый и эпатажный художник на Земле. Однако подлинная власть в мире искусства – в руках у Галы, его жены и музы. Их страстный брак переживает не лучшие времена, но вместо исправления ситуации и занятия творчеством гений устраивает бесконечные вечеринки.
- Дата выхода: 25 мая 2023
- Режиссер: Мэри Хэррон
- В ролях: Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Игра Эндера»), Эзра Миллер, Лесли Мэнвилл, Тим Рот («Легенда о пианисте», «Обмани меня»), Фрэнк Диллэйн («Бойтесь ходячих мертвецов»)
«Кто убил BlackBerry?»
История стремительного взлета и катастрофического падения первого в мире смартфона. Да-да, первый смартфон изобрела не Apple, а канадская компания BlackBerrу. Собственно, канадцы и взялись за экранизацию этой истории.
В 2002 году был выпущен первый смартфон BlackBerry, который поддерживал все функции мобильного телефона и в дополнение к этому – веб-серфинг, push, e-mail и другие беспроводные сервисы. К августу 2009 компания стала самой быстрорастущей в мире, продажи ее смартфонов исчислялись десятками миллионов. Но кто знает про BlackBerry в наши дни?
- Дата выхода: 11 мая 2023
- Режиссер: Мэтт Джонсон
- В ролях: Джей Барушель, Гленн Хауэртон, Сол Рубинек («Хранилище 13»), Кэри Элвес, Рич Соммер
«Юра дворник»
Российская драматическая комедия о дворнике, который неожиданно стал знаменитостью. Безработный фотограф Рома возвращается из Москвы в родную Уфу, где встречает наивного дворника Юру, погрязшего в долгах из-за мошенников. Чтобы собрать бедняге деньги, Рома фотографирует Юру в образе звезды и «фотошопит» его на обложку модного журнала.
Этот снимок становится «вирусным» в интернете. Дворник вдруг в одночасье обретает популярность.
- Дата выхода: 4 мая 2023
- Режиссер: Виталий Дудка
- В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко («Любовь-морковь», «Турецкий гамбит»), Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы», «Участок»), Ида Галич
«Кунг-фу жеребец»
Комедийный экшн из Китая, где все просто – Джеки Чан в роли Джеки Чана, конь в роли коня. У мастера боевых искусств Лао Ло есть любимый скакун по кличке Красный Заяц (так звали легендарного коня знаменитого полководца Люй Бу), который снимается с ним в фильмах.
Особо представлять Джеки Чана российским зрителям нет нужды. Актера у нас прекрасно знают и любят. Все в курсе, что он отличный парень с прекрасным чувством юмора, а еще лично исполняет в своих фильмах все трюки. Будет ли так на этот раз, ведь недавно Джеки исполнилось уже 69 лет – вы сможете убедиться лично.
- Дата выхода: 4 мая 2023
- Режиссер: Ларри Ян
- В ролях: Джеки Чан («Доспехи Бога», «Полицейская история», «Разборка в Бронксе»), Юй Жунгуан («Шанхайский полдень»), Энди Он, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь