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Топ-5 кинопремьер мая-2023: Джеки Чан, Сальвадор Дали и дворник из Уфы

Два российских фильма и по одному от кинопроизводителей США, Китая и Канады вошли в наш майский топ.

Топ-5 кинопремьер мая-2023
© Кадр из фильма «Юра дворник»

Это детектив, комедия и приключенческий экшен, а еще биографическая драма о настоящей легенде и бизнес-история про компанию с мировым именем.

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«Хитровка. Знак четырёх»

Приключенческий детектив с элементами юмора от Карена Шахназарова. Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются вовлечены в расследование убийства.

Фильм возник из идеи соединить прозу Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Конан Дойла. Однако история является оригинальной. Авторы ленты определяют свой жанр как ироничный детектив.

Для съемок костюмеры подобрали более тысячи разнообразных нарядов и старинных вещей.

Новосибирцам будет любопытно узнать, что в фильме сыграл актер Алексей Вертков, родившийся и выросший в Новосибирске.

«Быть Сальвадором Дали»

«Его вечеринки – отпад, но временами очень трудно быть Дали». Биографическая драма от американского кинематографа.

1974 год. Сальвадор Дали – самый знаменитый и эпатажный художник на Земле. Однако подлинная власть в мире искусства – в руках у Галы, его жены и музы. Их страстный брак переживает не лучшие времена, но вместо исправления ситуации и занятия творчеством гений устраивает бесконечные вечеринки.

Юному ассистенту Джеймсу выпадает задача любой ценой добиться, чтобы Дали подготовился к большой Нью-Йоркской выставке. Невольно Джеймс оказывается затянут в безумный мир Дали и из первых уст узнает историю жизни самого необычного художника всех времен.

«Кто убил BlackBerry?»

История стремительного взлета и катастрофического падения первого в мире смартфона. Да-да, первый смартфон изобрела не Apple, а канадская компания BlackBerrу. Собственно, канадцы и взялись за экранизацию этой истории.

В 2002 году был выпущен первый смартфон BlackBerry, который поддерживал все функции мобильного телефона и в дополнение к этому – веб-серфинг, push, e-mail и другие беспроводные сервисы. К августу 2009 компания стала самой быстрорастущей в мире, продажи ее смартфонов исчислялись десятками миллионов. Но кто знает про BlackBerry в наши дни?

Литературной основой сценария стала книга Джеки Макниш, рассказывающая о взлете и падении канадского предприятия. В центре сюжета – взаимоотношения основателей компании Майкла Лазаридиса и Джима Балсилли. Работа операторов, общая перспектива и тональность фильма напоминают американский сериал «Офис», но без постановочных интервью. Тем, кому зашли картины «Джобс: Империя соблазна» и «Социальная сеть», определенно понравится и «Кто убил BlackBerry?»

«Юра дворник»

Российская драматическая комедия о дворнике, который неожиданно стал знаменитостью. Безработный фотограф Рома возвращается из Москвы в родную Уфу, где встречает наивного дворника Юру, погрязшего в долгах из-за мошенников. Чтобы собрать бедняге деньги, Рома фотографирует Юру в образе звезды и «фотошопит» его на обложку модного журнала.

Этот снимок становится «вирусным» в интернете. Дворник вдруг в одночасье обретает популярность.

Сюжет ленты основан на истории из реальной жизни. По словам продюсера Роксаны Санкиной, фотограф Роман Филиппов и дворник Юрий Ветлугин, которые стали прототипами центральных героев, по-прежнему не верят, что про них сняли художественный фильм.

«Кунг-фу жеребец»

Комедийный экшн из Китая, где все просто – Джеки Чан в роли Джеки Чана, конь в роли коня. У мастера боевых искусств Лао Ло есть любимый скакун по кличке Красный Заяц (так звали легендарного коня знаменитого полководца Люй Бу), который снимается с ним в фильмах.

Особо представлять Джеки Чана российским зрителям нет нужды. Актера у нас прекрасно знают и любят. Все в курсе, что он отличный парень с прекрасным чувством юмора, а еще лично исполняет в своих фильмах все трюки. Будет ли так на этот раз, ведь недавно Джеки исполнилось уже 69 лет – вы сможете убедиться лично.

Мировая премьера картины «Кунг-фу жеребец» состоялась в Китае за несколько часов до наступления Нового года, 31 декабря 2022-го. К нам ее привезли только сейчас.
  • Дата выхода: 4 мая 2023
  • Режиссер: Ларри Ян
  • В ролях: Джеки Чан («Доспехи Бога», «Полицейская история», «Разборка в Бронксе»), Юй Жунгуан («Шанхайский полдень»), Энди Он, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь
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