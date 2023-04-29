Белла Рамзи и другие звезды озвучат «Побег из курятника 2»

Стала известна команда озвучки второй части нашумевшего мультфильма «Побег из курятника». Напомним, первая часть вышла в далёком 2000 году и стала абсолютным хитом пластилиновой анимации.
Героям сиквела свои голоса подарят знаменитые современные актёры. Например, звезда сериала The Last of Us Белла Рамзи озвучит Молли, а Закари Ливай, наиболее известный по фильмам «Шазам!» и «Мавританец», подарит свой голос Рокки.
Молли — Белла Рамзи (The Last of Us)
Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)
Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)
Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пёс и кролик»)
Мак — Линн Фергюсон (вернётся к роли из первой части)
Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)
Банти — Имелда Стонтон («Корона»)
Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)
Ник и Флетчер — Рамеш Ранганатхан («Постановка») и Дэниэл Мейс («1917»)
После событий первой части, когда Джинджер и её товарищи совершили дерзкий побег с фермы, герои наконец-то осуществили мечту. Они начали жить на мирном острове вдали от мира людей. Но когда у Джинджер и Рокки родилась дочка Молли, счастью пришёл конец. Семье пришлось вернуться на материк, где куриная команда столкнулась с новой, более серьёзной угрозой.