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46 минут назад

Белла Рамзи, Закари Ливай и другие звёзды озвучат «Побег из курятника 2»

Чемпионат.com

Стала известна команда озвучки второй части нашумевшего мультфильма «Побег из курятника». Напомним, первая часть вышла в далёком 2000 году и стала абсолютным хитом пластилиновой анимации.

Белла Рамзи и другие звезды озвучат «Побег из курятника 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Героям сиквела свои голоса подарят знаменитые современные актёры. Например, звезда сериала The Last of Us Белла Рамзи озвучит Молли, а Закари Ливай, наиболее известный по фильмам «Шазам!» и «Мавританец», подарит свой голос Рокки.

Молли — Белла Рамзи (The Last of Us)

Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)

Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)

Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пёс и кролик»)

Мак — Линн Фергюсон (вернётся к роли из первой части)

Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)

Банти — Имелда Стонтон («Корона»)

Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)

Ник и Флетчер — Рамеш Ранганатхан («Постановка») и Дэниэл Мейс («1917»)

После событий первой части, когда Джинджер и её товарищи совершили дерзкий побег с фермы, герои наконец-то осуществили мечту. Они начали жить на мирном острове вдали от мира людей. Но когда у Джинджер и Рокки родилась дочка Молли, счастью пришёл конец. Семье пришлось вернуться на материк, где куриная команда столкнулась с новой, более серьёзной угрозой.

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