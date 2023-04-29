Белла Рамзи и другие звезды озвучат «Побег из курятника 2»

После событий первой части, когда Джинджер и её товарищи совершили дерзкий побег с фермы, герои наконец-то осуществили мечту. Они начали жить на мирном острове вдали от мира людей. Но когда у Джинджер и Рокки родилась дочка Молли, счастью пришёл конец. Семье пришлось вернуться на материк, где куриная команда столкнулась с новой, более серьёзной угрозой.