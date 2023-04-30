Топ-4 женщины-детектива в кино

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ – имена этих культовых персонажей детективов знают даже школьники, а взрослый образованный читатель, скорее всего, назовет еще с десяток их коллег. Издавна профессия детектива и следователя ассоциировалась с сильным полом, а женщинам – как в жизни, так и на бумаге – в основном доставалась роль жертвы. Но эмансипация не прошла даром, и сегодня мы знаем множество прекрасных сыщиц, ничуть не уступающих мужчинам.

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В эти выходные телеканал «МИР» покажет сразу четыре детективных сериала по романам Елены Михалковой. Главные герои цикла – частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин, которые берутся за самые запутанные дела. Но иногда их напарницами по сыску становятся женщины. Так, в телесериале «Нежные листья, ядовитые корни» жена Сергея Бабкина получает от одноклассницы приглашение на встречу выпускников. Очень быстро выясняется, что годы не сумели сгладить детские обиды, и атмосфера «девичника» начинает накаляться. Но никто не ожидал, что в конце мероприятия главную звезду и красавицу класса найдут мертвой! Маша, как истинная жена детектива, начинает свое расследование...

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Смотрите сериалы «След лисицы на камнях» (16:15), «Рыцарь нашего времени» (20:15) в субботу, 29 апреля, и «Комната старинных ключей» (17:35), «Нежные листья, ядовитые корни» (22:20) в воскресенье, 30 апреля, на телеканале «МИР».

Вспомним самых ярких женщин-детективов в истории мировой литературы и кино. Знакомы ли вам эти особы?

1. Мисс Марпл

И возглавляет наш рейтинг, разумеется, бесподобная мисс Марпл – одна из любимых героинь английской писательницы Агаты Кристи. Первое знакомство читателей с любопытной старушкой происходит в рассказе «Тринадцать загадочных случаев», который был напечатан в 1927 году. Уже через три года мисс Марпл стала главной героиней романа «Убийство в доме викария». Эта книга положила начало череде расследований старой девы-детектива, всего их вышло пятнадцать – 12 романов и три рассказа.

Свою героиню Кристи сделала возрастной, о чем впоследствии пожалела. «Когда мисс Марпл родилась, ей было уже под семьдесят, что, как и в случае с Пуаро, оказалось неудобным, ибо ей предстояло еще долго жить вместе со мной. Если бы я обладала даром предвидения, я бы в самом начале придумала не по годам смышленого мальчика-детектива, который взрослел и старел бы вместе со мной», – сокрушалась писательница в своей «Автобиографии».

Прообразом Мисс Марпл частично является родная бабушка Агаты Кристи, которая, по ее словам, обладала большой проницательностью. «Хотя она была очень жизнерадостной натурой, она всегда ожидала самого худшего развития событий от всех и вся. Меня пугало, что в большинстве случаев она оказывалась совершенно права», – признавалась писательница. Выраженный пессимизм в сочетании с подозрительностью и изрядной долей цинизма – эти качества позволяли Мисс Марпл раскрывать преступления, с которыми не справлялись даже самые выдающиеся сыщики Скотленд-Ярда. Эта тихая и непримечательная на первый взгляд старушка, посвящавшая свободное время вязанию и сплетням, обладала острым умом и была на удивление наблюдательной. Под подозрение пожилой леди мог попасть буквально кто угодно, независимо от социального статуса, достатка или должности. В каждой книге с участием мисс Марпл четко прослеживается одна и та же мысль: любой человек способен на преступление при тех или иных обстоятельствах. А выяснение этих обстоятельств – и есть задача хорошего сыщика.

2. Кларисса Старлинг

Имя Мисс Марпл у всех на слуху, тогда как о Кларисе Старлинг многие не слышали. Хотя, скорее, просто не помнят. А вот образ девушки-детектива, блистательно сыгранный Джоди Фостер в фильме «Молчание ягнят», мгновенно всплывает в памяти. Эта роль принесла актрисе заветный Оскар, как и ее партнеру – неподражаемому Энтони Хопкинсу.

Кларисса Старлинг учится в академии ФБР, она умна, образованна и дотошна, что в сумме делает ее идеальным расследователем. Кроме того, несмотря на свой юный возраст, девушка является отличным психологом. Расследуя серию преступлений, совершенных маньяком по кличке «Буффало Билл», Старлинг ищет подсказки в беседах с Ганнибалом Лектером – бывшим психиатром и каннибалом, помещенным в психиатрическую лечебницу после ряда жестоких убийств. Девушка вызывает у маньяка интерес, и постепенно между ними возникает своеобразная связь.

Лектер указывает Старлинг на детали, которые помогают ей поймать преступника. Взамен она рассказывает ему о своем прошлом: как потеряла родителей, сбежала от жестоких родственников, увидев, как те забивают ягнят, и решила служить в полиции после того, как ее отца убили бандиты.

Фильм «Молчание ягнят» Джонатана Демми вышел на экраны в 1991 году. Сюжетно картина является приквелом фильма «Ганнибал» (2001) и продолжением фильма «Красный дракон» (2002). Все три киноленты сняты по романам писателя Томаса Харриса.

3. Джессика Флетчер

Еще одна достойная представительница «детективов-домохозяек» – Джессика Флетчер из телесериала «Она написала убийство». Сериал выходил в эфир с 1984 по 1996 год на канале CBS. Кроме того, по мотивам приключений знаменитой сыщицы было создано четыре полнометражных фильма и две компьютерные игры.

Неизменной исполнительницей роли Джессики Флетчер была актриса Анджела Лэнсберри, скончавшаяся в октябре прошлого года. Ее героиня – вдова, в прошлом учительница английского языка, а ныне пенсионерка, развлекающая себя написанием детективных романов. Миссис Флетчер (в девичестве Макгилл) живет одна в небольшом американском городке Кэбот-Коув, штат Мэн. В поисках вдохновения для своих книг она много путешествует, периодически навещая многочисленных родственников и, конечно же, то и дело становится свидетельницей преступлений.

Сериал «Она написала убийство» признан одним из самых коммерчески успешных телепроектов 1980-х. Сериал получил 12 сезонов и транслировался в десятках стран, включая Россию. В 1984 и 1985 годах проект получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный сериал – драма», а также трижды номинировался на «Эмми». Исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери десять раз была номинирована на премию «Золотой глобус» (четыре раза стала обладательницей статуэтки) и 12 раз – на премию «Эмми». Именно роль Джессики Флетчер принесла ей мировую славу, несмотря на то, что до этого актриса уже много лет активно снималась в Голливуде.

Для многих американок героиня Лэнсбери стала образцом самостоятельной и социально активной зрелой женщины, ей хотели подражать, на нее ровнялись. Однако в начале 1990-х популярность сериала стала постепенно падать, да и самой актрисе в силу возраста и проблем со здоровьем (обострился артрит) было непросто выдерживать интенсивный график съемок. Тем не менее Лэнсбери до последних дней жизни (она умерла в возрасте 96 лет) сохраняла активность и играла в театре. Актрисе продолжали поступать предложения сняться в кино, но она отказывалась, так как не хотела играть «умирающих от Альцгеймера старушек».

4. Анастасия Каменская

Было бы несправедливо не вспомнить полюбившуюся и российским зрителям сыщицу – Анастасию Каменскую. В отличие от мисс Марпл, Джессики Флетчер и Клариссы Старлинг, эта героиня произведений Александры Марининой – далеко не любитель. Анастасия Павловна – майор милиции, служит в убойном отделе Московского уголовного розыска и готова вывести на чистую воду преступников самого высокого калибра. В делах, которые расследует Каменская, часто оказываются замешаны влиятельные люди – политики, бизнесмены, чиновники. Но для нее есть лишь один авторитет – закон.

Каменская умна, образована, знает несколько иностранных языков и владеет боевыми искусствами – настоящий супер-солдат. При всем этом она остается настоящей женщиной: ласково подтрунивает над любимым мужем, который помогает ей решать сложные детективные задачи, и при необходимости даже применяет навыки соблазнения, меняя униформу на платье и каблуки. Интересно, что в книгах Марининой Каменская описана как «невзрачная серая мышка с блеклым лицом», которая при грамотном макияже «может стать очень хорошенькой», чего совсем не скажешь про сыгравшую ее Елену Яковлеву – блондинку с выразительными чертами лица и проницательными голубыми глазами. Впрочем, типаж актрисы идеально подошел для этой роли.