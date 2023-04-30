В РФ снимут семейную комедию про Ждуна

В РФ снимут семейную комедию про культового героя мемов Ждуна
Киностудия «Наше кино» снимет полнометражный фильм для семейного просмотра под названием «Ждун» о культовом герое мемов. Об этом информирует «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на пресс-службу кинокомпании. Съемки комедии режиссер Дмитрий Суворов собирается запустить осенью текущего года.
«Ждун — это наша особая любовь. Мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — прокомментировал продюсер Максим Рогальский, обратив внимание на то, что Ждун будет анимированным, а остальных героев будут исполнять живые актеры.
Согласно сюжету инопланетянин Ждун попадает на нашу планету и знакомится с мальчиком, который отдыхает у дедушки и бабушки в Абрау-Дюрсо. Мальчику предстоит помочь Ждуну вернуться домой, а Ждун должен будет разрешить его семейные проблемы.
Премьера киноленты запланирована на весну-лето следующего года. Ждуна придумала голландская художница Маргрит ван Бреворт. Он стал крайне популярным в 2016-2017 годах.