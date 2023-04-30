В РФ снимут семейную комедию про Ждуна

«Ждун — это наша особая любовь. Мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — прокомментировал продюсер Максим Рогальский, обратив внимание на то, что Ждун будет анимированным, а остальных героев будут исполнять живые актеры.