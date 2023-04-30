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Съемки фильма "Миссия невыполнима" официально закончились

В работе над фильмом "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1" официально завершился этап съемок. Об этом сообщил режиссер проекта Кристофер МакКуорри в личном блоге в социальных сетях.

Режиссер также поблагодарил съемочную команду фильма. Он назвал ее "лучшей, которая когда-либо была, есть и будет".

Планируется, что премьерный показ первой части "Смертельной расплаты" состоится 12 июля, а второй — уже в 2024 году. МакКуори выступил сценаристом и режиссером этих картин. Он также снял последние две части франшизы: "Миссия невыполнима: Племя изгоев" и "Миссия невыполнима: Последствия".

Завершились съемки второго сезона сериала "И просто так"

В "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1" Том Круз снова появится в роли полевого агента Итана Ханта. В числе актеров также Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст), Ванесса Кирби (Аланна Мицополис).

Ранее Гай Ричи завершил съемки новой картины с Генри Кавиллом.

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