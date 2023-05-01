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Блогер показал "Звездные войны" в стиле режиссера Уэса Андерсона: видео

Блогер Curious Refuge в новом видео представил, какой была бы франшиза "Звездные войны", если бы режиссером фильмов был бы Уэс Андерсон. Результат работы с нейросетями и собственного творчества блогер выложил на YouTube.

Уэс Андерсон поставил картины "Отель "Гранд Будапешт" и "Королевство полной луны". Его почерк отличают сказочная атмосфера и пастельные цвета. С учетом этих особенностей герои "Звездных войн" стали выглядеть еще более стильно, чем в оригинальном проекте.

В главных ролях, на взгляд Curious Refuge, выступили бы актеры Тимоти Шаламе, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо.

Компания Lucasfilm назвала актеров, которые появятся в сериале "Звездные войны: Асока"

Ранее в Голливуде предложили разрешить нейросетям писать сценарии.

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