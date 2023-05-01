$80.51-1.0588.37-1.83

«Disney, остановись» — зрители уничтожают ремейк мультфильма «Питер Пэн и Венди»

28 апреля Disney выпустила фильм «Питер Пэн и Венди» — ремейк культового мультфильма «Питер Пэн» 1953 года. Судя по всему, компания не делала большую ставку на картину, поэтому он сразу же вышел в онлайн-кинотеатре Disney+, миновав кинотеатры.

Ззрители уничтожают ремейк мультфильма «Питер Пэн и Венди»
© Чемпионат.com

Спустя несколько дней у фильма появился пользовательский рейтинг на агрегаторе IMDB, основанный на 8 тыс. оценок. Судя по всему, зрителям лента совсем не понравилось — средний рейтинг «Питера Пэна и Венди» составляет 4,4/10. В своих обзорах пользователи призывают не тратить на новинку своё время и опасаются за качество грядущего ремейка «Русалочки».

Некоторые отрывки из обзоров зрителей

Если коротко, то это еще один ужасный ремейк от DisnDisney, который рассказывает ту же историю, но добавляет совершенно ненужные детали. Я больше не жду «Русалочку», которая уже похожа на содержимое мусорного бака.

«Питер Пэн и Венди» — еще одна бездушная поделка Disney. Она проваливается во всех отношениях, в которых преуспевает версия 1953 года. Скоро нас ждёт «Русалочка»… и что же может пойти не так?

Я надеюсь, что Disney перестанет зарабатывать деньги на фильмах и перейдёт исключительно на продажу игрушек. Уолт Дисней создал великую компанию, которую уничтожает новое поколение.

Disney, остановись, пока не ты испортила всю классику. Просто остановись! Мы каждый раз даём тебе шанс за шансом — и полностью разочаровываемся.

Премьера «Русалочки», следующего ремейка классики Disney, состоится 26 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий