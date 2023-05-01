Ззрители уничтожают ремейк мультфильма «Питер Пэн и Венди»

28 апреля Disney выпустила фильм «Питер Пэн и Венди» — ремейк культового мультфильма «Питер Пэн» 1953 года. Судя по всему, компания не делала большую ставку на картину, поэтому он сразу же вышел в онлайн-кинотеатре Disney +, миновав кинотеатры.

Спустя несколько дней у фильма появился пользовательский рейтинг на агрегаторе IMDB, основанный на 8 тыс. оценок. Судя по всему, зрителям лента совсем не понравилось — средний рейтинг «Питера Пэна и Венди» составляет 4,4/10. В своих обзорах пользователи призывают не тратить на новинку своё время и опасаются за качество грядущего ремейка «Русалочки».