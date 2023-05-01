Лучшие фильмы и сериалы мая 2023 года: что смотреть

В ближайшие четыре недели нас завалят хитовыми проектами.

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В мае выйдет много интересных проектов: долгожданная супергероика, крышесносные блокбастеры, экшен с Джеки Чаном, новые «Звёздные войны». Какие проекты стоит смотреть?

Видео дня

«Звёздные войны: Видения», второй сезон

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Масаки Тэрасома, Акэно Ватанабэ, Юко Санпэй и другие.

Где смотреть: Disney+. Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Мультсериал в духе «Любовь, смерть и роботы», где каждая серия посвящена разным героям и нарисована в уникальном стиле от яркого до чёрно-белого. Во втором сезоне разнообразия ещё больше: к анимешному стилю добавили голливудский CGI, пластилиновую анимацию и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Disney.

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов», первый сезон

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Индия Амартейфио, Аджоа Андох, Мишель Фэйрли и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: драма, биография, история.

«Бриджертоны» — один из самых успешных сериалов Netflix. В первых сезонах богатая семейка выдавала детей замуж, попадала в скандалы и боролась с несправедливостью. В спин-оффе семью отодвинут в сторону — в центре сюжета молодая королева Шарлотта, которая строит отношения с правителем Англии и обретает влияние.

Видео доступно на YouTube-канале Land FM. Права на видео принадлежат Netflix.

«Мир! Дружба! Жвачка!», третий сезон

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин и другие.

Где смотреть: Premier.

Жанр: драма, комедия, криминал.

Российский сериал о 90-х годах. Страна перестраивается, в магазины завозят западные товары, на улицах сплошные разборки. В такое время герои пытаются строить отношения, богатеть и найти своё место в жизни. Без драк, смертей и криминала не обойдётся.

Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

«Кунг-фу жеребец»

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах России.

Жанр: боевик, комедия.

Экшен с Джеки Чаном, где герой обучает боевым искусствам коня. Странные напарники разберутся с бандитами, станут интернет-звёздами и попадут в серьёзную беду.

Видео доступно на YouTube-канале «В рейтинге». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

«Все страхи Бо»

Дата выхода: 4 мая

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: ужасы, драма, комедия.

Трёхчасовой сюрреалистический хоррор от Ари Астера. В центре сюжета бедолага, который боится выходить из дома, но начинает большое приключение. На пути он встретится со всеми страхами и осознает причины своего несчастья. В главной роли оскароносный Хоакин Феникс.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Вольга.

«Стражи Галактики 3»

Дата выхода: 5 мая

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие. Где смотреть: неофициальный прокат в России с 11 мая

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Эпическое завершение «Стражей Галактики». Герои начнут очередную миссию по спасению вселенной, но встретятся с непобедимым Адамом Уорлоком. Доживут ли все наши любимцы до финала? Скоро узнаем!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.

«Великая», третий сезон

Дата выхода: 12 мая

В главных ролях: Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс и другие. Где смотреть: Hulu.

Жанр: комедия, биография, история.

Забавный сериал о немке, которая выходит замуж за Петра III и становится императрицей. Наивную девушку шокируют законы, суровое обращение с крестьянами и глупость царя — в итоге она решается на переворот. История подаётся гротескно: пошлые шутки, абсурдные персонажи и решения, от которых удивлённо хватаешься за голову.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Hulu.

«Мать»

Дата выхода: 12 мая

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Пол Рэйси, Гаэль Гарсиа Берналь и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: боевик, триллер.

Триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Актриса играет наёмную убийцу, ребёнок которой в плену у влиятельных преступников. Ради спасения дочери киллерша совершит невозможное.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

«Бойтесь ходячих мертвецов», восьмой сезон

Дата выхода: 14 мая

Где смотреть: AMC.

Жанр: ужасы, триллер, драма.

Первый спин-офф «Ходячих мертвецов» рассказал о начале заражения, отправил героев в вычурные места и раскрыл подноготную важных персонажей из главного сериала. Восемь сезонов спустя эта история заканчивается.

Видео доступно на YouTube-канале AyNix TWD. Права на видео принадлежат Netflix.

«Мегалодон»

Дата выхода: 18 мая

В главных ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Эктор Хименес и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: ужасы, триллер.

Хоррор об огромной хищной рыбе, поедающей несчастных людишек. Фанаты «Челюстей» и похожих ужастиков будут в восторге.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

«Форсаж 10»

Дата выхода: 19 мая

В главных ролях: Вин Дизель, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: боевик, криминал.

В предпоследнем заезде Доминика Торетто снова будут безумные трюки, пафосные диалоги, разрушение городов и драки со здоровенными мужиками. Главного злодея, который угрожает семье, сыграет Джейсон Момоа.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Universal.

«Американец китайского происхождения», первый сезон

Дата выхода: 24 мая

В главных ролях: Бен Ван, Мишель Йео, Стефани Сюй и другие. Где смотреть: Disney+.

Жанр: боевик, комедия, фэнтези.

Сериал о школьнике, которого втягивают в разборки богов из китайской мифологии. Образ одного из могущественных созданий воплотит оскароносная Мишель Йео («Всё везде и сразу»).

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Disney.

«Фубар», первый сезон

Дата выхода: 25 мая

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Фабиана Уденио и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: боевик, комедия.

Первый сериал в карьере Арнольда Шварценеггера. В «Фубаре» он сыграет агента, который перед пенсией выясняет семейную тайну и решается на последнее дело. Оно окажется невыносимо сложным и опасным.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

«Быть Сальвадором Дали»

Дата выхода: 25 мая

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: триллер, драма, биография.

Биографический фильм об эпатажном художнике. Его насыщенная жизнь идеально подходит для экранизации: вечеринки, скандалы, безумие, сложная любовь. Дали исполнят сразу два актёра — Бен Кингсли и Эзра Миллер.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Киноафиша».

«Русалочка»

Дата выхода: 26 мая

В главных ролях: Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: фэнтези, мелодрама, мюзикл.

Трейлеры скандального фильма про Ариэль утопают в дизлайках. Зрители ругают графику, подбор актёров и образ Флаундера. Впрочем, никто не удивится, если критики высоко оценят новый проект Disney.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.