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Лучшие фильмы и сериалы мая 2023 года: «Стражи Галактики», «Форсаж», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Великая», Шварценеггер

В ближайшие четыре недели нас завалят хитовыми проектами.

Лучшие фильмы и сериалы мая 2023 года: что смотреть
© Чемпионат.com

В мае выйдет много интересных проектов: долгожданная супергероика, крышесносные блокбастеры, экшен с Джеки Чаном, новые «Звёздные войны». Какие проекты стоит смотреть?

Видео дня

«Звёздные войны: Видения», второй сезон

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Масаки Тэрасома, Акэно Ватанабэ, Юко Санпэй и другие.

Где смотреть: Disney+. Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Мультсериал в духе «Любовь, смерть и роботы», где каждая серия посвящена разным героям и нарисована в уникальном стиле от яркого до чёрно-белого. Во втором сезоне разнообразия ещё больше: к анимешному стилю добавили голливудский CGI, пластилиновую анимацию и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Disney.

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов», первый сезон

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Индия Амартейфио, Аджоа Андох, Мишель Фэйрли и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: драма, биография, история.

«Бриджертоны» — один из самых успешных сериалов Netflix. В первых сезонах богатая семейка выдавала детей замуж, попадала в скандалы и боролась с несправедливостью. В спин-оффе семью отодвинут в сторону — в центре сюжета молодая королева Шарлотта, которая строит отношения с правителем Англии и обретает влияние.

Видео доступно на YouTube-канале Land FM. Права на видео принадлежат Netflix.

«Мир! Дружба! Жвачка!», третий сезон

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин и другие.

Где смотреть: Premier.

Жанр: драма, комедия, криминал.

Российский сериал о 90-х годах. Страна перестраивается, в магазины завозят западные товары, на улицах сплошные разборки. В такое время герои пытаются строить отношения, богатеть и найти своё место в жизни. Без драк, смертей и криминала не обойдётся.

Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

«Кунг-фу жеребец»

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах России.

Жанр: боевик, комедия.

Экшен с Джеки Чаном, где герой обучает боевым искусствам коня. Странные напарники разберутся с бандитами, станут интернет-звёздами и попадут в серьёзную беду.

Видео доступно на YouTube-канале «В рейтинге». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

«Все страхи Бо»

Дата выхода: 4 мая

В главных ролях: Хоакин Феникс, Пэтти ЛюПон, Эми Райан и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: ужасы, драма, комедия.

Трёхчасовой сюрреалистический хоррор от Ари Астера. В центре сюжета бедолага, который боится выходить из дома, но начинает большое приключение. На пути он встретится со всеми страхами и осознает причины своего несчастья. В главной роли оскароносный Хоакин Феникс.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Вольга.

«Стражи Галактики 3»

Дата выхода: 5 мая

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие. Где смотреть: неофициальный прокат в России с 11 мая

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Эпическое завершение «Стражей Галактики». Герои начнут очередную миссию по спасению вселенной, но встретятся с непобедимым Адамом Уорлоком. Доживут ли все наши любимцы до финала? Скоро узнаем!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Disney.

«Великая», третий сезон

Дата выхода: 12 мая

В главных ролях: Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс и другие. Где смотреть: Hulu.

Жанр: комедия, биография, история.

Забавный сериал о немке, которая выходит замуж за Петра III и становится императрицей. Наивную девушку шокируют законы, суровое обращение с крестьянами и глупость царя — в итоге она решается на переворот. История подаётся гротескно: пошлые шутки, абсурдные персонажи и решения, от которых удивлённо хватаешься за голову.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Hulu.

«Мать»

Дата выхода: 12 мая

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Пол Рэйси, Гаэль Гарсиа Берналь и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: боевик, триллер.

Триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Актриса играет наёмную убийцу, ребёнок которой в плену у влиятельных преступников. Ради спасения дочери киллерша совершит невозможное.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

«Бойтесь ходячих мертвецов», восьмой сезон

Дата выхода: 14 мая

В главных ролях: Ким Диккенс, Клифф Кёртис, Фрэнк Диллэйн и другие.

Где смотреть: AMC.

Жанр: ужасы, триллер, драма.

Первый спин-офф «Ходячих мертвецов» рассказал о начале заражения, отправил героев в вычурные места и раскрыл подноготную важных персонажей из главного сериала. Восемь сезонов спустя эта история заканчивается.

Видео доступно на YouTube-канале AyNix TWD. Права на видео принадлежат Netflix.

«Мегалодон»

Дата выхода: 18 мая

В главных ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Эктор Хименес и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: ужасы, триллер.

Хоррор об огромной хищной рыбе, поедающей несчастных людишек. Фанаты «Челюстей» и похожих ужастиков будут в восторге.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

«Форсаж 10»

Дата выхода: 19 мая

В главных ролях: Вин Дизель, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: боевик, криминал.

В предпоследнем заезде Доминика Торетто снова будут безумные трюки, пафосные диалоги, разрушение городов и драки со здоровенными мужиками. Главного злодея, который угрожает семье, сыграет Джейсон Момоа.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Universal.

«Американец китайского происхождения», первый сезон

Дата выхода: 24 мая

В главных ролях: Бен Ван, Мишель Йео, Стефани Сюй и другие. Где смотреть: Disney+.

Жанр: боевик, комедия, фэнтези.

Сериал о школьнике, которого втягивают в разборки богов из китайской мифологии. Образ одного из могущественных созданий воплотит оскароносная Мишель Йео («Всё везде и сразу»).

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Disney.

«Фубар», первый сезон

Дата выхода: 25 мая

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Фабиана Уденио и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: боевик, комедия.

Первый сериал в карьере Арнольда Шварценеггера. В «Фубаре» он сыграет агента, который перед пенсией выясняет семейную тайну и решается на последнее дело. Оно окажется невыносимо сложным и опасным.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

«Быть Сальвадором Дали»

Дата выхода: 25 мая

В главных ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Жанр: триллер, драма, биография.

Биографический фильм об эпатажном художнике. Его насыщенная жизнь идеально подходит для экранизации: вечеринки, скандалы, безумие, сложная любовь. Дали исполнят сразу два актёра — Бен Кингсли и Эзра Миллер.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Киноафиша».

«Русалочка»

Дата выхода: 26 мая

В главных ролях: Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: фэнтези, мелодрама, мюзикл.

Трейлеры скандального фильма про Ариэль утопают в дизлайках. Зрители ругают графику, подбор актёров и образ Флаундера. Впрочем, никто не удивится, если критики высоко оценят новый проект Disney.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

Какие новинки стоит посмотреть в мае? Расскажите в комментариях!

Фильмы, Мать, Форсаж, Челюсти, Стражи Галактики, Русалочка, Великая, Дмитрий Череватенко, Пэтти Люпон, Фиби Фокс, Федор Рощин, Егор Губарев, Мишель Фэйрли, Барбара Зукова, Джош Лукас, Хоакин Феникс, Эми Райан, Дэйв Батиста, Тайриз Гибсон, Бен Кингсли, Гаэль Гарсиа Берналь, Ким Диккенс, Фрэнк Диллэйн, Зои Салдана, Клифф Кертис, Мишель Йео, Эзра Миллер, Николас Холт, Мелисса Маккарти, Крис Пратт, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Дженнифер Лопес, Джейсон Момоа, Walt Disney, Netflix
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