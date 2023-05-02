Сборы "Супербратьев Марио" в мире превысили 1 млрд долларов
Мультфильм "Супербратья Марио" преодолел рубеж в 1 млрд долларов в прокате. По данным издания Deadline, сборы на внешних рынках составили 532,5 млн долларов.
Стоит учитывать, что прокат в Японии только стартовал с 14,3 млн долларов, а лидерами по сборам являются Мексика (73,2 млн долларов), Великобритания (56,4 млн долларов), Германия (43,9 млн долларов), Франция (40,8 млн долларов), Австралия (31,1 млн долларов).
Режиссеры - Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий написал Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация"). Актеры озвучки - Крис Прэтт, Сет Роген, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.