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Сборы "Супербратьев Марио" в мире превысили 1 млрд долларов

Мультфильм "Супербратья Марио" преодолел рубеж в 1 млрд долларов в прокате. По данным издания Deadline, сборы на внешних рынках составили 532,5 млн долларов.

Сборы "Супербратьев Марио" в мире превысили 1 млрд долларов
© Российская Газета

Стоит учитывать, что прокат в Японии только стартовал с 14,3 млн долларов, а лидерами по сборам являются Мексика (73,2 млн долларов), Великобритания (56,4 млн долларов), Германия (43,9 млн долларов), Франция (40,8 млн долларов), Австралия (31,1 млн долларов).

Режиссеры - Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий написал Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация"). Актеры озвучки - Крис Прэтт, Сет Роген, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.

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