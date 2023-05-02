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В прокат выйдет фильм, съемки которого велись семь лет

18 мая в прокат выходит романтическая комедия американского журналиста, сценариста и режиссера Майкла Марена по одноименному роману Криса Белдена «Большая или маленькая ложь» с Кейт Хадсон и Майклом Шенноном в главных ролях. Работа над картиной велась семь лет с 400-дневным перерывом во время пандемии COVID-19.

В прокат выйдет фильм, съемки которого велись семь лет
© Кино-Панк

По сюжету, Шрайвера, одинокого и пьющего безработного, по ошибке принимают за известного автора-затворника из Нью-Йорка, который написал уже несколько бестселлеров, но никто никогда не видел его лица. У Шрайвера начинается другая жизнь: светские вечеринки, приемы, выступления и любимые им банкеты. На одном из писательских фестивалей он знакомится с Симоной, почитательницей «его» таланта. В итоге Шрайвер оказывается втянутым в рискованную игру, но не может раскрыть правду, поскольку начинает испытывать чувства к Симоне.

Кейт Хадсон исполняет роль литературной агентки Симоны Клири. В поисках сенсации она решает привести на книжную ярмарку писателя-затворника Шрайвера, который после выпуска громкого романа исчез с радаров. По ошибке вместо автора перед публикой оказывается бездельник (Майкл Шеннон), который вынужден играть роль культового интеллектуала до тех пор, пока обман не раскроется.

Майкл Марен рассказал:

«Как сценариста и режиссера, меня интересует разрыв, который существует в каждом человеке между тем, как нас видят другие, и тем, как мы видим себя; между тем, кем мы являемся на бумаге, и тем, кем мы в глубине души молча верим в себя».

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