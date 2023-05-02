Ганн не исключил возможности фильма с темнокожим Суперменом

Генеральный директор DC Studios Джеймс Ганн в беседе с io9 заявил, что фильм с темнокожим Суперменом может появиться в киновселенной.

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Режиссер опроверг слухи о том, что после проекта "Супермен: Наследие" другие варианты персонажа больше не появятся на экране. Однако Ганн отметил, что в случае с темнокожим героем история должна быть уникальной и быть "из другого мира".

"Если фильм выйдет и будет великолепен, и если время выбрано правильно, это вполне может случиться. Это была бы история из другого мира, как "Джокер", - заявил глава DC.

Еще в 2021 году сообщалось, что планируется выпустить проект про темнокожего Супермена. Автором фильма был назначен Джей Джей Абрамс, сценаристом - Та-Нехиси Коутс ("Между миром и мной"). На главную роль планировалось пригласить Майкла Б. Джордана.