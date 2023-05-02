В чем была опасность первых шагов кинематографа в России

Исследователи из Сибирского федерального университета изучили зарождение киножурналистики в России. Выяснилось, что первостепенным вопросом для авторов начала XX века была даже не цензура, а безопасность посетителей кинотеатров.

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Сотрудники Гуманитарного института СФУ проанализировали российскую периодику дореволюционной эпохи, чтобы выяснить, какие аспекты кино на заре его существования волновали издателей и авторов. Объектом внимания ученых стали, в частности, первый самостоятельный российский журнал о кинематографе "Сине-фоно", появившийся в 1907 году, "Вестник кинематографии", "Пегас" и другие.

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Существовало много специализированных изданий, однако едва ли не все они исчезли в 1917-1918 годах.

"В дореволюционных журналах значительное внимание отводилось прокату фильмов иностранных и отечественных кинопроизводителей. Размещали афиши и новости о новинках, аннотации выходящих в прокат фильмов", - рассказала соавтор исследования, доцент кафедры культурологии и искусствоведения Александра Ситникова.

По словам культуролога, киножурналистика родилась именно в начале прошлого века. Она выросла из критических статей о кинолентах, из дискуссий о необходимости цензуры, из новостей о мире кино, именуемых сейчас светской хроникой. Но самыми обсуждаемыми и животрепещущими были технические вопросы вокруг синематографа.

Издатели и авторы учили, например, навыкам работы с киноаппаратами.

"Вопрос был принципиальным: первые кинопроекционные аппараты при неправильном использовании приводили к возгораниям и пожарам, в кинотеатрах погибали люди", - цитирует исследователей пресс-служба СФУ.