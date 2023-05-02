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Роб Делани вернется к роли Питера в третьей части «Дэдпула»

Издание Deadline сообщило, что актёр и комик Роб Делани, сыгравший в «Дэдпуле 2» роль Питера — члена команды Дэдпула, вернётся к своей роли в третьей части франшизы.

Роб Делани вернется к роли Питера в третьей части «Дэдпула»
© Чемпионат.com

В «Дэдпуле 2» Уэйд Уилсон собирал команду, чтобы спасти молодого мутанта Рассела Коллинза. Как раз по объявлению и пришёл Питер. Загвоздка в том, что он — обычный человек, не владеющий какими-либо способностями.

Также напомним, что Питер трагично погиб в фильме, однако в третьей части мы увидим его вновь. Судя по всему, в этом как-то поможет мультивселенная и игры со временем.

Среди прошлых актёров в «Дэдпуле 3» сыграют Каран Сони, Лесли Уггамс, Морена Баккарин и Стефан Капичич, которые, соответственно, сыграют таксиста Допиндера, старушку Слепую Эл, возлюбленную Дэдпула, Ванессу, и Колосса. К ним присоединится Хью Джекман в роли Росомахи.

«Дэдпул 3» выйдет 8 ноября 2024 года.

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