На МКС посмотрели фильм "Вызов"
Международный экипаж Международной космической станции (МКС) посмотрел частично снятый на борту станции российский фильм "Вызов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.
Картину, уточнил Петелин, на станцию прислали с субтитрами на английском языке, чтобы ее смогли посмотреть иностранные коллеги космонавтов.
Ранее сообщалось, что "Вызов" снова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 301 млн руб. за минувшие выходные.
Фильм "Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту Международной космической станции. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд, которая отправлялась в космос вместе с режиссером Климом Шипенко.