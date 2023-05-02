2 мая фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вышел в онлайн-кинотеатрах. Это произошло спустя месяц после старта проката, в течение которого лента собрала чуть больше $ 200 млн. Картина доступна на Amazon и в других цифровых сервисах.