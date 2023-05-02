"Наказание" получил главный приз Пекинского кинофестиваля

Главный приз Пекинского кинофестиваля, премию "Тяньтань", получил фильм Матиаса Бизе "Наказание" (El Castigo, 2022) чилийско-аргентинского производства. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на организаторов смотра.

© Газета.Ru

В категории "Лучшая режиссура" был отмечен фильм совместного производства Мексики, Дании и Франции "Тотем" (Totem, 2023) Лилы Авилес.

Фаворитом смотра стала китайская лента "Башня без тени" (Bai Ta Zhi Guang, 2023) Чжан Люя, собравшая награды за лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль второго плана, лучшую мужская роль второго плана, лучшую операторскую работу, лучший сценарий, а также получившая премию за вклад в развитие киноискусства.