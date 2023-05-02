Актеры и создатели «Волшебной флейты» поделились откровениями

В этом фильме я играю Папагено, он птицелов Королевы Ночи. И, можно сказать, он друг поневоле для Тима, помогает ему в испытаниях. Он очень хороший парень, хотя начала с неохотой соглашается помочь, но потом втягивается. Он, конечно, немного глуповат и делает все только хуже, тем не менее, искренне. Мне понравилось быть таким откровенным, хоть и не самым умным парнем, сказал актер Иван Реон.