Какие фильмы выходят в прокат 4 мая

В первую неделю мая в прокат выходят картина Ари Астера с элементами ужасов и комедии «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли и военная драма Айнура Аскарова «Помилование».

© Кадр из фильма «Юра дворник»

Кроме того, в кинотеатрах покажут семейный приключенческий фильм «Сокровища партизанского леса», комедийную ленту «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном и вдохновляющую экранизацию истории уфимского уборщика «Юра дворник».

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«Все страхи Бо» (Beau Is Afraid)

Режиссёр Ари Астер умело совмещает в своих картинах кинематографические приёмы из разных жанров в уникальной для него манере. Как и в своих ранних фильмах («Солнцестояние» и «Реинкарнация»), во «Всех страхах Бо» кинематографист объединяет элементы мистики с психологической драмой, обнажая внутренний мир персонажа.

По сюжету тревожный Бо, которого сыграл Хоакин Феникс, боится всего на свете. Однако он должен ехать на похороны матери. Путешествие оборачивается для героя эпическим приключением, во время которого наружу выходят его самые мрачные страхи.

Главной темой картины, по словам постановщика, является чувство вины, из-за которого Бо застрял в собственном мире.

«Играть с историей героя — в этом всегда был некий риск. Но это также и фильм о непрожитой жизни. Действие происходит в мультяшном мире, который должен быть зеркальным отражением нашего, — рассказал Астер в интервью порталу Vox. — Это фильм о чувстве вины — это настолько очевидно, что тут нечего даже пояснять. В нём рассказывается о человеке, который действительно заперт внутри себя, прямо-таки по-настоящему загнан в ловушку».

«Помилование»

Действие военной драмы Айнура Аскарова происходит под Сталинградом в 1942 году. В недавно сформированной части трое молодых военных ждут отправления на фронт. Один из них — Любомир Зух — влюбляется в местную девушку Марию-Терезу. В городе разворачиваются ожесточённые бои, из-за чего солдатам срочно нужно выезжать на подмогу. Зух, желая попрощаться со своей любимой, ненадолго покидает полевой лагерь. Однако за время отсутствия его признают дезертиром и приговаривают к расстрелу.

Фильм снят по одноимённой повести советского и башкирского поэта и драматурга Мустая Карима, изданной в 1986 году. В основу легла реальная история, свидетелем которой стал сам автор. В кинокартине поднимаются нравственные вопросы о долге, следовании приказу и проявлении человечности.

Съёмки проходили под Минском и частично под Петербургом. Центральные роли исполнили Александр Новиков, Джамиля Мударисова, Гела Месхи, Николай Галлямов и Евгений Михеев.

Картина была представлена на 45-м Московском международном кинофестивале в рамках программы «Русские премьеры».

«Сокровища партизанского леса»

Военная приключенческая драма Юрия Ильина (сериал «Петля времени», «Семь пар нечистых») по сценарию Татьяны Фирсовой («Простые истины», «Институт благородных девиц») снята к годовщине Великой Победы над фашизмом.

Действие ленты начинается в июне 1941-го, накануне объявления войны. В музее небольшого города открывается выставка наград имперской России, на которой представлена коллекция старинных монет и орденов. После того как на город нападают немецкие войска, директор музея забирает экспонаты и вместе с детьми спасается бегством на грузовике. Однако водитель намерен присвоить сокровища себе. В то же время за ними ведут охоту немцы и полиция. В пути дети теряют маму и ищут помощи у местных партизан.

«Самое главное в этом фильме — показать, что не только взрослые во время войны были героями, но и дети были бесстрашными и помогали в борьбе с немцами. Действительно, во время Великой Отечественной было очень много героев-детей. У персонажей фильма был выбор, и они сделали правильный», — цитирует актрису Елену Захарову портал «АртМосковия».

Съёмки проходили в городе Касимове Рязанской области. Детей сыграли Василиса Немцова и Пётр Нечипоренко.

«Кунг-фу жеребец» (Long ma jing shen)

Джеки Чан радует поклонников в роли мастера боевых искусств в драматично-комедийном боевике Ларри Яна.

По сюжету каскадёр Лао Ло, у которого есть неординарный товарищ — жеребец Красный Заяц, из-за долгов переживает нелёгкие времена. Он не способен позаботиться не то что о своём питомце, но и о себе самом. Когда Ло понимает, что его друга могут продать на аукционе, он обращается за помощью к дочери и её возлюбленному — адвокату. Несговорчивые коллекторы и некоторые влиятельные люди, объявившие на него охоту, не намерены ждать и используют собственные методы, чтобы вернуть деньги. Момент драки коллекторов с Ло и Красным Зайцем попадает в соцсети и покоряет пользователей. Ло получает второй шанс на благополучную жизнь.

На портале IMDb лента получила 7,2 балла из 10, а на агрегаторе Rotten Tomatoes оценка аудитории составила 82%. Один из критиков отметил, что это самая эмоциональная и душераздирающая работа Джеки Чана.

«Юра дворник»

Сюжет комедийной ленты Виталия Дудки («Кто там?») вдохновлён реальной историей, приключившейся с уфимцами — фотографом Романом Филипповым и дворником Юрием Ветлугиным, который стал человеком года по версии журнала GQ. Сценарий к фильму написал дебютант в полнометражном кино Дмитрий Кирюшкин.

В центре истории — фотограф Роман, который после неудачных попыток найти работу в столице возвращается в родную Уфу. Там он встречает весёлого и добродушного дворника Юру, инвалида III группы, по милости мошенников оказавшегося в долгах. Роман решает помочь ему собрать деньги. Он фотографирует мужчину в стиле GQ и при помощи фотошопа размещает снимок на обложке модного журнала. Кадры становятся вирусными, а история уборщика вызывает неожиданный резонанс.