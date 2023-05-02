Вайтити собирается начать съемки своих «Звездных войн» в 2024 году

По данным СМИ, Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо») собирается заняться съёмками своих «Звёздных войн» в 2024 году.

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Лента во вселенной Джорджа Лукаса от Вайтити была анонсирована ещё в мае 2020 года, однако с тех пор деталей о проекте было не так уж и много, хотя сам режиссёр успел поработать в команде создателей сериала «Мандалорец».

В ближайшее время Вайтити, судя по всему, займётся адаптацией фантастического романа «Клара и Солнце» про девочку-робота, которая пытается помочь человеческой семье. А вот следом постановщик, вероятно, перейдёт к «Войнам».