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Тайка Вайтити собирается начать съёмки своих «Звёздных войн» в 2024 году

По данным СМИ, Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо») собирается заняться съёмками своих «Звёздных войн» в 2024 году.

Вайтити собирается начать съемки своих «Звездных войн» в 2024 году
© Игромания.ру

Лента во вселенной Джорджа Лукаса от Вайтити была анонсирована ещё в мае 2020 года, однако с тех пор деталей о проекте было не так уж и много, хотя сам режиссёр успел поработать в команде создателей сериала «Мандалорец».

В ближайшее время Вайтити, судя по всему, займётся адаптацией фантастического романа «Клара и Солнце» про девочку-робота, которая пытается помочь человеческой семье. А вот следом постановщик, вероятно, перейдёт к «Войнам».

Деталей о сюжете его фильма нет, хотя недавно глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отмечала, что Вайтити занимается сценарием лично и никого особо к нему не подпускает. Если автор снимет свой фильм в 2024 году, то его релиз теоретически может состояться под конец 2025-го.

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