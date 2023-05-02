Кто озвучит главных героев мультфильма «Побег из курятника 2»

Спасение кудахтающих — дело крыльев самих кудахтающих.

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По крайней мере, так посчитали создатели тяжеловеса анимации — мультфильма «Побег из курятника» от студии Aardman, специализирующейся на пластилиновой анимации. Вторая часть не за горами и даже не за лесами.

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Тлум.Ру расскажет, кто кого озвучит. Заодно напомним, что покажут в сиквеле.

И что же?

Боевая и смелая Джинджер познала покой в компании Роки, вместе они воспитывают свою дочку Молли. Вместе же попадут в непредвиденные обстоятельства. В птичьем заповеднике, где они живут, произойдёт катастрофа местного масштаба. По этому случаю Джинджер свяжется со старыми подругами, обязательно призовёт и новых знакомых. Для чего? Красная линия отстаивания права на свободу протянется и через второй мультфильм тоже.

Итак, кто кого озвучит?

Почти у каждого героя или героини есть особенный набор инструментов, они не пойдут на дело с пустыми крыльями.

Первый мультфильм и сейчас остаётся одним из самых кассовых по результатам проката — ему удалось собрать более 227 миллионов долларов. И это с учётом «покадровости» и пластилина.

Джулия Савалия и Мел Гибсон, конечно, не вернулись к своим ролям, но, думаем, что Тандиве Ньютон и Закари Ливай справятся не хуже.