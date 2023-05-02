Кто озвучит главных героев мультфильма «Побег из курятника 2»
Спасение кудахтающих — дело крыльев самих кудахтающих.
По крайней мере, так посчитали создатели тяжеловеса анимации — мультфильма «Побег из курятника» от студии Aardman, специализирующейся на пластилиновой анимации. Вторая часть не за горами и даже не за лесами.
Тлум.Ру расскажет, кто кого озвучит. Заодно напомним, что покажут в сиквеле.
И что же?
Боевая и смелая Джинджер познала покой в компании Роки, вместе они воспитывают свою дочку Молли. Вместе же попадут в непредвиденные обстоятельства. В птичьем заповеднике, где они живут, произойдёт катастрофа местного масштаба. По этому случаю Джинджер свяжется со старыми подругами, обязательно призовёт и новых знакомых. Для чего? Красная линия отстаивания права на свободу протянется и через второй мультфильм тоже.
Итак, кто кого озвучит?
Знакомимся.Джинджер — Тандиве Ньютон, «Мир Дикого Запада», «В погоне за счастьем», «Рок-н-рольщик» Роки — Закари Ливай, «Шазам», «Рапунцель: Запутанная история», «Ночь в музее: Новое воскрешение Камунра» Молли — Белла Рамзи, «Хильда», «Тёмные начала», «Одни из нас» Фризл — Джози Седжвик-Дэйвис Бабс — Джейн Хоррокс, актриса озвучки этой же героини из первой части Фаулер — Дэвид Брэдли, франшиза «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Пиноккио Гильермо дель Торо» Банти — Имельда Стонтон, «Корона», «Аббатство Даунтон», «Малефисента» Мак — Линн Фергюсон, писательница вернётся к озвучиванию своей героини из оригинала Ник — Ромеш Ранганатхан, «Золушка» с Камилой Кабельо. Флетчер — Дэниэл Мейс, «Темпл», «Остров сокровищ».
Почти у каждого героя или героини есть особенный набор инструментов, они не пойдут на дело с пустыми крыльями.
Первый мультфильм и сейчас остаётся одним из самых кассовых по результатам проката — ему удалось собрать более 227 миллионов долларов. И это с учётом «покадровости» и пластилина.
Джулия Савалия и Мел Гибсон, конечно, не вернулись к своим ролям, но, думаем, что Тандиве Ньютон и Закари Ливай справятся не хуже.
На Netflix премьера второго «Побега из курятника» случится осенью 2023 года. Ждём первый трейлер.