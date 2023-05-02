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В Голливуде состоялась премьера «Стражей Галактики 3»

Фильм «Стражи Галактики 3» наконец-то был представлен первым зрителям: в четверг вечером состоялась голливудская премьера, а также показы для прессы. В широкий прокат фильм должен выйти 5 мая.

В Голливуде состоялась премьера «Стражей Галактики 3»
© Кадр из фильма «Стражи Галактики 3»

Это последний фильм Marvel Studios от сценариста и режиссера Джеймса Ганна, который получил большую известность после первого фильма «Стражи Галактики» и за прошедшие годы поднялся до должности соруководителя DC Studios.

В фильме снимаются Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф и Шон Ганн, а также новички франшизы Уилл Поултер и Чуквуди Ивуджи.

Большая часть актерского состава была вместе на протяжении десяти лет, и для многих из них это конец пути. Батиста и Салдана заявили, что с их персонажами покончено.

«Я не думаю, что это конец для Стражей. Это конец для меня, для Гаморы», - сказала Салдана в статье The Hollywood Reporter, посвященной фильму.

В той же статье Пратт размышляет о конце фильма и о том, как он сблизился с актерами.

«Мне доводилось работать над картинами, когда я очень сближался с людьми, а потом работа заканчивалась, и я больше никогда их не видел. И такое случается», - говорит Пратт, а после паузы добавляет: «Не думаю, что это произойдет с нами».

В целом фильм получил положительные реакции после премьеры. Многие отмечают хороший юмор и эмоциональный финал, ставший отличной финальной точкой для трилогии Джеймса Ганна.

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