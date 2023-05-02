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Премьера фильма "Нюрнберг" на ТВ состоится 9 мая

Телепремьера военной драмы Николая Лебедева "Нюрнберг" пройдет на четырех каналах холдинга "Газпром-медиа" 9 мая. Об этом сообщает ТАСС. Фильм покажут на каналах ТНТ, НТВ, ТВ-3 и "Пятница!".

Премьера фильма "Нюрнберг" на ТВ состоится 9 мая
© Газета.Ru

"Надеюсь, одновременный показ фильма "Нюрнберг" на каналах нашего холдинга об одной из важнейших вех нашей победы напомнит разным поколениям не только важную для всего мира историю, сделанную с большой любовью, но и то, что в любые времена важно прежде всего оставаться человеком", - заявил гендиректор холдинга Александр Жаров.

Перед выходом на ТВ историческая драма о Международном военном трибунале над немецкими военными преступниками выходила в российский прокат.

Главные роли в картине сыграли Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в "Нюрнберге" сыграл Сергей Безруков.

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