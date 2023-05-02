Премьера фильма "Нюрнберг" на ТВ состоится 9 мая

"Надеюсь, одновременный показ фильма "Нюрнберг" на каналах нашего холдинга об одной из важнейших вех нашей победы напомнит разным поколениям не только важную для всего мира историю, сделанную с большой любовью, но и то, что в любые времена важно прежде всего оставаться человеком", - заявил гендиректор холдинга Александр Жаров.