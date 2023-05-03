Как зрители узнали о запрещенной песне из «12 стульев»

Во времена СССР серьезной цензуре часто подвергались произведения кинематографа и музыки. Так случилось и с песней из экранизации «12 стульев» 1971 года, пишет портал sport24.ru.

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Так, в официальной версии эксцентричной комедии режиссера Леонида Гайдая звучит только одна композиция — ода, которую Остап Бендер поет мадам Грицацуевой. Но в фильме должна была прозвучать еще одна песня под названием «Полосатая жизнь». Создатель киноленты вставил ее в финале картины, но власти не пропустили.

«Эту песню, товарищи дорогие, из кинофильма надо выбросить! Она сразу оторвется от экрана, и ее будут распевать на всех углах», — заявила после просмотра «12 стульев» министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

Песню из комедии вырезали частично — мелодия осталась, но без текста. Полностью композицию советские люди услышали только через шесть лет после премьеры, когда на телевидении вышла передача в честь юбилея Гайдая.