Вышел первый тизер новой части фильма «Дюна»
Продолжение нашумевшего блокбастера «Дюна» уже не за горами. Студия Warner Bros. представила первый тизер киноленты режиссера Дени Вильнева.
Во второй части зритель увидит, как главный герой Пол Атрейдес, объединившись с фрименами, попытается отомстить предателям за убийство своей семьи. За основу сюжета была взята вторая половина книги писателя Фрэнка Герберта «Дюна».
Главную роль в сиквеле «Дюны» исполнил Тимоти Шаламе. В фильме также появятся Зендая, Флоренс Пью, Остин Батлер.
Премьера киноленты намечена на ноябрь 2023 года.
Первый фильм был снят по первой половине романа Герберта и вышел на широкие экраны в сентябре 2021 года. Кассовые сборы по всему миру достигли отметки в 401,8 миллиона долларов.