Вышел первый тизер новой части фильма «Дюна»

Продолжение нашумевшего блокбастера «Дюна» уже не за горами. Студия Warner Bros. представила первый тизер киноленты режиссера Дени Вильнева.

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Во второй части зритель увидит, как главный герой Пол Атрейдес, объединившись с фрименами, попытается отомстить предателям за убийство своей семьи. За основу сюжета была взята вторая половина книги писателя Фрэнка Герберта «Дюна».

Главную роль в сиквеле «Дюны» исполнил Тимоти Шаламе. В фильме также появятся Зендая, Флоренс Пью, Остин Батлер.

Премьера киноленты намечена на ноябрь 2023 года.