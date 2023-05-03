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Появилась дата премьеры фильма «Нюрнберг»

Стало известно, когда покажут нашумевшую остросюжетную историческую драму «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева на телевидении. Как «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ, премьера запланирована на 9 Мая.

Появилась дата премьеры фильма «Нюрнберг»
© РИА "ФедералПресс"

«9 Мая сразу после парада Победы, который начнется в 10:00», – отметили в пресс-службе.

К слову, премьеру фильма покажут сразу четыре телеканала: ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!». Драма основана на романе Александра Звягинцева «На веки вечные». В основе сюжета лежит история, произошедшая во время Нюрнбергского процесса в 1945 году.

Среди актеров: Сергей Безруков, Игорь Петренко, Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, а также актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.

Ранее «ФедералПресс» писал, что фильм «Нюрнберг» вышел на экраны 2 марта. Он стал первой отечественной полнометражной художественной картиной, которая призвана внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории.

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