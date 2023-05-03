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«Человек-паук: Через вселенные 2» станет одним из длиннейших анимационных проектов

Сеть кинотеатров AMC Theatres раскрыла хронометраж мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Согласно данным, картина будет длиться 2 часа и 20 минут. Первая часть шла менее двух часов.

«Человек-паук: Через вселенные 2» станет одним из длиннейших проектов
© Чемпионат.com

Если проект действительно продлится 2 часа и 20 минут, он станет одним из самых длинных анимационных фильмов в истории. Sony Pictures информацию ещё не подтверждала.

«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Мультфильм обещать стать интересным, трагичным и захватывающим сразу.

Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.

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