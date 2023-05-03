«Человек-паук: Через вселенные 2» станет одним из длиннейших проектов

Сеть кинотеатров AMC Theatres раскрыла хронометраж мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Согласно данным, картина будет длиться 2 часа и 20 минут. Первая часть шла менее двух часов.

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Если проект действительно продлится 2 часа и 20 минут, он станет одним из самых длинных анимационных фильмов в истории. Sony Pictures информацию ещё не подтверждала.

«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Мультфильм обещать стать интересным, трагичным и захватывающим сразу.