«Человек-паук: Через вселенные 2» станет одним из длиннейших проектов

«Человек-паук: Через вселенные 2» станет одним из длиннейших анимационных проектов
Сеть кинотеатров AMC Theatres раскрыла хронометраж мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Согласно данным, картина будет длиться 2 часа и 20 минут. Первая часть шла менее двух часов.
Если проект действительно продлится 2 часа и 20 минут, он станет одним из самых длинных анимационных фильмов в истории. Sony Pictures информацию ещё не подтверждала.
«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Мультфильм обещать стать интересным, трагичным и захватывающим сразу.
Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.