Синопсис: "После аварии родители решают отправить маленькую Ханну пожить за городом, в доме бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно. По ночам она разговаривает и играет с подругой, которую не видит никто, кроме нее. Ее мама начинает подозревать, что виной тому - семейное проклятье, о котором ей в детстве рассказывала ее мать. Чтобы спасти дочь ей придется вернуться в прошлое и разгадать тайну дома, где живет настоящее зло".