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Вышел финальный русский трейлер ужастика "Заклятье. Дом тьмы"

Опубликован финальный русский трейлер австрийского фильма ужасов Heimsuchung ("Кара"), который в русской локализации получил типовое название "Заклятье. Дом тьмы".

Синопсис: "После аварии родители решают отправить маленькую Ханну пожить за городом, в доме бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно. По ночам она разговаривает и играет с подругой, которую не видит никто, кроме нее. Ее мама начинает подозревать, что виной тому - семейное проклятье, о котором ей в детстве рассказывала ее мать. Чтобы спасти дочь ей придется вернуться в прошлое и разгадать тайну дома, где живет настоящее зло".

Фильм, "основанный на реальных событиях", выйдет в российский прокат 8 июня.

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