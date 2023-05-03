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Авторы «Форсажа 10» выпустили эмоциональный трейлер семейной саги

Universal Pictures выпустила свежий ролик, посвящённый «Форсажу 10». В нём создатели ленты вспомнили события прошлых частей, показали новые фрагменты из грядущей ленты и сделали большой акцент не семье Торетто и Доминике — главном герое саги.

«Форсаж 10» расскажет, как Доминик столкнётся с новым врагом, который будет угрожать всей его семье. Его роль исполнит актёр Джейсон Мома, известный по «Аквамену».

Видео доступно на YouTube-канале The Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

В десятой части франшизы роль Дома исполнит Вин Дизель. Вместе с ним сыграют Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Джейсон Момоа и другие. Режиссёром ленты выступил Луи Летерье.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

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