В Екатеринбурге стартовали съемки с актером Лапенко

В Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с участием актеров Антона Лапенко и Тимофея Трибунцева. Помимо них в актерском составе числятся драматург Николай Коляда, солист группы «Курара» Олег Ягодин, актеры Сергей Епишев, София Сальман, Сергей Кирпиченок и Светлана Колесова. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START в своих социальных сетях и издание «Кино-Театр.Ру».

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«Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев попали в учебник математики в новом фильме — „Исчезнувший велосипедист“. Вместе им нужно решить одну задачу», — анонсировали представители онлайн-кинотеатра START. Фильм выйдет в российский прокат осенью 2023 года.

По сюжету герой по имени Пешеход, который каждый день встречает Велосипедиста по пути из пункта «А» в пункт «Б», однажды встречается со Следователем, который заявляет, что Велосипедист исчез. Представитель силовых структур предлагает герою отправиться вместе с ним на опрос свидетелей.