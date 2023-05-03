Состоялся цифровой релиз "Подземелья и драконов: Чести среди воров"

Состоялся цифровой релиз фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"
2 мая состоялся цифровой релиз киноадаптации культовой игры «Подземелья и драконы: Честь среди воров», картину можно посмотреть на Amazon и других стриминговых платформах.
За экранизацию отвечали авторы комедии «Ночные игры» и перезапуска «Человека-паука: Возвращение домой» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. В фильме снялись Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис, Хью Грант, Хлоя Коулмэн и другие.
Сама игра «Подземелья и драконы» появилась в 1974 году, быстро завоевав культовый статус. В ней группа игроков проходит различные квесты, взаимодействует с окружающим миром и участвует в сражениях. Ход игры контролирует ведущий — «мастер подземелья», выступающий рассказчиком и судьей. Отличительной особенностью «Подземелий и драконов» стало использование игральных кубиков с большим количеством граней.