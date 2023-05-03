Состоялся цифровой релиз "Подземелья и драконов: Чести среди воров"

2 мая состоялся цифровой релиз киноадаптации культовой игры «Подземелья и драконы: Честь среди воров», картину можно посмотреть на Amazon и других стриминговых платформах.

Сама игра «Подземелья и драконы» появилась в 1974 году, быстро завоевав культовый статус. В ней группа игроков проходит различные квесты, взаимодействует с окружающим миром и участвует в сражениях. Ход игры контролирует ведущий — «мастер подземелья», выступающий рассказчиком и судьей. Отличительной особенностью «Подземелий и драконов» стало использование игральных кубиков с большим количеством граней.