7 причин посмотреть фильм "Юра-дворник"

4 мая в российский прокат выходит фильм "Юра-дворник" Виталия Дудки.

Картину ждали: она в свое время победила на питчинге в Минкультуры - настолько всех увлек сюжет.

Обозреватель "РГ" посмотрела фильм и выделила семь причин, из-за которых стоит на него пойти. Если хотя бы три их них вас убеждают - стоит купить билет в кино.

1. Фильм основан на реальных событиях

В основе сюжета история фотографа Ромы, который однажды сфотографировал простого дворника Юру из Уфы, сделал фотошоп и поместил снимок на обложку модного глянцевого журнала. В одночасье Юра, у которого не было за душой ни гроша, становится знаменитостью, покоряет страну и начинает зарабатывать. Он закрывает все долги, снимается в рекламе и вместе с Ромой едет в Москву, чтобы рассказать историю своей жизни в популярном развлекательном шоу на ТВ. Юра становится звездой, а Рома из друга превращается в менеджера.

Фотограф Роман Филиппов и дворник Юрий Ветлугин, которые стали прототипами главных персонажей картины (сценарист Дмитрий Кирюшкин), до сих пор не верят, что про их историю сняли художественный фильм. Оба они не только делились своими впечатлениями и деталями для сценария, но и периодически присутствовали на съемочной площадке. Но сами сниматься в фильме отказались. Актер Денис Власенко исполнил роль Ромы, а Антон Кузнецов сыграл Юру-дворника.

Специально для съемок фильма Антон Кузнецов похудел на 7 килограммов, а его грим на площадке занимал более 2,5 часов в день. Денис Власенко сменил цвет волос - из темного шатена стал платиновым блондином.

2. Можно узнать, почему предпочитают людей успешных, чем проблемных

По сюжету Юра - человек с особенностями ментального развития. Он доверчив как маленький ребенок и совершенно не умеет притворяться, из-за этого становится жертвой обманщиков всех мастей. Телефонных в первую очередь. Когда фотограф Рома выкладывает в соцсеть настоящую историю реального Юры, никто из пользователей не откликается. Люди с проблемами никому не интересны. Как только Юра выглядит успешным и знаменитым, все сразу хотят с ним общаться и дружить, и фотографироваться с ним при встрече. И готовы ему помочь, в том числе и деньгами.

3. Гоша Куценко сыграл свою роль, не произнеся ни слова

Не впервой Гоше Куценко играть авторитетного и богатого человека. Но не было еще у актера такой роли, в которой он не произнес бы ни слова. Его герой - обеспеченный жених, помощник которого приглашает снимать свадьбу модного столичного фотографа Рому. Но на свадьбе все идет не по плану, Юра из-за любви к искусству фотографии вляпывается в сложную историю, и ему приходится уехать к себе домой в Уфу. Куценко появляется в фильме еще в одном ярком эпизоде, в котором, впрочем, также не произносит ни слова.

4. Бабаня - героиня Татьяны Догилевой - радуется, что ей подняли пенсию на 200 рублей

"Мне понравился сценарий и, конечно, сама роль. Она хоть и маленькая, но человечная, с понятными мне чувствами, которые испытывает эта женщина", - рассказывает о том, почему согласилась сниматься в фильме, актриса Татьяна Догилева.

Она играет бабушку Ромы и лучшего друга Юры-дворника, которому помогает по жизни. Бабаня - так все обращаются к героине Догилевой - получает небольшую пенсию и радуется, что ее подняли на 200 рублей. Но у нее большое сердце. Она опекает неблагополучного дворника и помогает установить нормальные родственные взаимоотношения Ромы с мамой. Маму играет Ольга Тумайкина, она учительница, совсем не гордится своим сыном и не хочет поддерживать его. Бабаня - не такая, она искренне любит своего внука таким, какой он есть.

5. Ида Галич предстает в образе менеджера по соцсетям

Перевоплощаться некогда. Существует такая актерская шутка. Популярная блогерша Ида Галич, как и во многих других фильмах последнего времени, играет саму себя. Но если в других картинах она в большинстве своем журналистка, то тут - специалист по продвижению, сммщик, то есть наполняет контентом соцсети. В данном случае - Юры-дворника. И клиент ей очень нравится. Юра, судя по всему, тоже к ней неравнодушен, ведь он простак и ее увлеченность работой принимает за... любовь.

6. "Кухня" современного ТВ раскрыта в сатирическом ключе

Юра-дворник едет в Москву выступать на популярном телешоу. Роман его сопровождает. С собой у Юры банка огурчиков от Бабани - специально для Леонида Якубовича. Но банка в гримерках ТВ оказывается лишним предметом. А ведущих утреннего шоу авторы картины изображают в сатирическом ключе. Они не хотят ни слышать правду, ни вести разговор о проблемах Юры-дворника. У них сюжеты на потоке и все должны быть позитивными - поэтому герою высказаться нормально не дают. Точно так же создатели фильма высмеивают и нерадивых чиновников. Те и знать о дворнике не знали, но тут же заинтересовались его предложениями, когда он стал знаменитым.

Проходятся, кстати, и по желтой прессе. Псевдожурналисты из такого издания приходят домой к Юре-дворнику, представляясь его близкими людьми, с которыми разлучила жизнь. И он им, конечно же, верит. До тех пор, пока не приходит Роман.

7. Можно получить мастер-класс по практической фотографии

Фотограф Рома выступает перед аудиторией и говорит людям, что правда никому не нужна, чтобы стать героем соцсетей, лучше обманывать людей. Главное правило, которому Рома учит Юру: чтобы создать образ и следовать ему, нужно перестать быть самим собой. Делает он это из благих целей, оберегая наивного дворника от крутящихся вокруг мошенников. Но Юре это не нравится. Он хочет сам распоряжаться своей жизнью. Да и Рома начинает понимать, что быть правдивым и искренним лучше. А вот что по этому поводу рассказывает режиссер фильма "Юра-дворник" Виталий Дудка: