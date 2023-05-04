Стоит ли смотреть фильм «Питер Пэн и Венди»

Всё новое — это хорошо забытое старое. Студия Disney выпустила новую экранизацию классической сказочной повести Джеймса Мэтью Барри, картину «Питер Пэн и Венди».

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Фильм вышел сразу на стриминговом сервисе Disney+.

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Тлум.Ру посмотрел новинку и рассказывает, чем она отличается от классического мультфильма и что нового привнёс режиссёр.

О чём фильм?

Девочка Венди Дарлинг (её играет Эвер Андерсон, дочь Милы Йовович) не хочет покидать родной дом, чтобы отправиться в дорогую частную школу. Ей бы хотелось, чтобы всё оставалось как есть, и ей не приходилось уезжать.

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В один прекрасный день (а точнее — ночь) она встречает мальчика Питера (Александр Молони), который отказывается взрослеть. Питер не так прост: он переносит Венди и её братьев в сказочную страну Неверленд. Правда, сказки не всегда оказываются добрыми. В Неверленде их поджидает злой Капитан Крюк (Джуд Лоу). К счастью, у Питера много помощников: это фея Динь-Динь (Яра Шахиди) и Потерянные мальчики, которые помогут героям справиться со злыми пиратами.

Почему стоит смотреть?

Как минимум, с фильмом стоит познакомиться, если вы фанат сказки о Питере Пэне. Это трудно назвать новым прочтением, но кое-что интересное точно показали. Можно сказать, что режиссёр Дэвид Лоури взял всё самое лучшее от мультфильма Disney 1953 года и добавил немного фейской магии, чтобы сделать историю современной. Венди, как главная героиня (а вовсе не Питер, нет-нет) больше не кажется дамой в беде — она сама знает, как творить собственную историю, и она не позволит никому решать за неё. Так, когда Потерянные мальчишки единогласно назначают её их мамой, она говорит, что вовсе не готова ей быть.

Для Венди важно разобраться в себе, но и о братьях она не забывает: в фильме проводится любопытная параллель между её страхом покинуть родной дом и отчаянным желанием защитить близких.

Новинка кажется немного мрачной, особенно по сравнению со своим предшественником, однако это вполне соответствует духу книги. Все 95 минут картины не успеваешь соскучиться — на экране то появляются летающие мальчики, прыгающие по комнате в погоне за своей тенью, то пираты нападают на беззащитных ребятишек, то случаются масштабные баталии.

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Визуальная составляющая фильма хороша, но не идеальна: режиссёр не забывает показывать все детали Неверленда, полёты ребят над Лондоном выглядят реалистичными, а магия — красивой и правдоподобной. Актёрам, правда, трудно двигаться в приспособлениях для полёта, и это заметно, но общей картины это не портит.

Основной плюс ремейка — это его сюжет и темы, которые он раскрывает. На этот раз вопрос взросления поднимается, но не ставится в центр повествования. Куда больше значения в новой экранизации имеет тема дружбы и того, как легко её можно потерять. История Питера Пэна и Капитана Крюка — отличный тому пример. К слову, злодей в истории обрёл более цельную и любопытную предысторию — ждём от студии Disney очередную историю наподобие «Малефисенты»?

А чем отличается от мультфильма?

Для начала стоит сказать, что диснеевская экранизация произведения Джеймса Барри 1953 года — не совсем тот канон, который задумывался писателем. Первоначальная сказка была мрачной, а главный герой в ней — почти что откровенный злодей. В России, к слову, она вышла с переводом, который изменил смысл истории, поэтому почти все мы выросли на «смягчённой» версии.

В отличие от мультфильма 1953 года новая экранизация почти лишена «проблемных» тем. Например, в мультфильме на первом плане было сразу три девушки: Венди, Динь-Динь и Тигровая Лилия. Все они были влюблены в Питера и все ревновали его к другим двум героиням. Множество проблем возникало именно из-за ненависти женских персонажей друг к другу. В свежем ремейке от этого избавились, сосредоточившись на взаимопомощи девушек.

Также создатели постарались максимально сгладить расистские стереотипы: индейскую принцессу Тигровую Лилию не вырезали, однако она уже не выглядит «экзотикой», как это было в оригинальном мультфильме. И хорошо — некоторые стереотипы в 2023 году действительно шокируют, а выражения, которые используются по отношению к коренному американскому населению, откровенно оскорбительные.

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На роль Динь-Динь взяли темнокожую актрису, что закономерно вызвало споры среди зрителей. Кто-то не готов видеть актёров разных рас в ролях любимых персонажей, а другие и вовсе не замечают этого, обращая внимание только на актёрскую игру.

Спорить тут можно бесконечно, но с этим ничего не сделаешь — Disney будет добавлять разнообразие в свои картины, и это не изменишь.