Вышел трейлер второй части «Дюны»

Первый трейлер второй части фильма «Дюна» представила киностудия Warner Bros. Премьера сиквела картины запланирована на 3 ноября 2023 года.

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Роли в фильме исполнили актеры Тимоти Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард и Шарлотта Рэмплинг. Как и в первом фильме, композитором выступит Ханс Циммер. За работу над саундтреком к «Дюне» его удостоили премии «Оскар».

В трейлере показали многих персонажей картины и несколько эффектных экшн-сцен. Например, один из героев с трудом удержался на ногах во время песчаной бури.

Первая часть фильма вышла на экраны в сентябре 2021 года. Картину удостоили четырех премий «Оскар» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший саундтрек», «Лучшая работа художника-постановщика». Также «Дюна» получила награды на премиях BAFTA и других.

Фильм режиссера Дени Вильнева основан на цикле научно-фантастических романов американского писателя Фрэнка Герберта «Хроники Дюны».