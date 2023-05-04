Хидео Кодзима: «Стражи Галактики-3» идеально завершили трилогию

Геймдизайнер написал соцсетях, что уже посмотрел новый фильм Джеймса Ганна.

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Он сообщил, что не может поверить в то, что с момента выхода первой части «Стражей Галактики» прошло девять лет.

По его словам, он всегда наслаждается сценами, снятыми с помощью dolly shot. В первом фильме рассказывали о Питере и его матери, во второй части – о его отце и о взаимоотношениях между членами команды.

В третьем фильме показали прошлое Ракеты и рост каждого героя, а также их будущее. По словам Кодзимы, получилась идеальная структура для трилогии.