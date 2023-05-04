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Хидео Кодзима: «Стражи Галактики-3» идеально завершили трилогию

Геймдизайнер написал соцсетях, что уже посмотрел новый фильм Джеймса Ганна.

Хидео Кодзима: «Стражи Галактики-3» идеально завершили трилогию
© runews24.ru

Хидео Кодзима отметил, что «Стражи Галактики-3» идеально завершили трилогию режиссёра.

Он сообщил, что не может поверить в то, что с момента выхода первой части «Стражей Галактики» прошло девять лет.

По его словам, он всегда наслаждается сценами, снятыми с помощью dolly shot. В первом фильме рассказывали о Питере и его матери, во второй части – о его отце и о взаимоотношениях между членами команды.

В третьем фильме показали прошлое Ракеты и рост каждого героя, а также их будущее. По словам Кодзимы, получилась идеальная структура для трилогии.

«Стражи Галактики-3» начнут показывать в кинотеатрах США уже с 5 мая.

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