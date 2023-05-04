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Вышел трейлер фильма "Кентавр"

Okko и "Атмосфера кино" опубликовали трейлер остросюжетного фильма "Кентавр" с Юрой Борисовым и Настей Талызиной в главных ролях.

Синопсис: "Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее - минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется".

Режиссёр - Кирилл Кемниц ("Блэкаут"), продюсеры - Илья Найшуллер, Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов.

В фильме также снялись Сергей Гилев и Григорий Верник.

Премьера - 13 июля.

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