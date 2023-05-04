Вышел трейлер фильма "Кентавр"

Синопсис: "Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее - минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется".