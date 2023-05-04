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В южнокорейском Пусане состоялся показ фильма "Нюрнберг"

В южнокорейском городе Пусане состоялись показ художественного фильма «Нюрнберг» и открытие выставки, посвященная судебному процессу над нацистскими военными преступниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Пусане.

В южнокорейском Пусане состоялся показ фильма "Нюрнберг"
© Кадр из фильма "Нюрнберг"

Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, было совместно организовано генконсульством и представительством Российского морского регистра судоходства. В ходе мероприятия прошел показ нового российского художественного фильма «Нюрнберг» и выставки «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы».

В мероприятии приняла участие генконсул РФ в Пусане Оксана Дудник.

«Нюрнберг» также показали 3 мая в клубе Ассоциации сахалинских корейцев, проживающих в городе Киджан, 5 мая покажут в Кимхэ, 9 мая — в Янсане,19 мая — в Университете иностранных языков Хангук.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Сергей Безруков. В российский прокат фильм вышел 2 марта.

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Нюрнберг» на ТВ состоится 9 мая.

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