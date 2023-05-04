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Актёр Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в продолжении «Большого Лебовского»

Актёр Джефф Бриджес готов снова воплотить образ Чувака во второй части фильма «Большой Лебовски» режиссёров Джоэла и Итана Коэнов.

Звезда «Большого Лебовского» готов сняться в продолжении
© Кадр из фильма

Об этом артист рассказал журналу People.

По его словам, если бы братья Коэны решили снять вторую часть культовой картины, он обязательно согласился бы на съёмки.

Бриджес также отметил, что гордится своей ролью в ленте и что постановщики комедийно-криминального фильма удивляют своей непредсказуемостью, поэтому возможность появления продолжения существует.

«Большой Лебовски» вышел в 1998 году. Сюжет сфокусирован на мужчине по прозвищу Чувак, который считает себя счастливейшим человеком на планете. Его жизнь — это игра в боулинг и пиво. Однако спокойствию приходит конец, когда гангстеры принимают его за миллионера с такой же фамилией и требуют с него деньги.

Ранее стало известно, что в российский прокат в июне выйдет фильм «Король-львёнок».

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