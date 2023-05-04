Звезда «Большого Лебовского» готов сняться в продолжении

По его словам, если бы братья Коэны решили снять вторую часть культовой картины, он обязательно согласился бы на съёмки.

Бриджес также отметил, что гордится своей ролью в ленте и что постановщики комедийно-криминального фильма удивляют своей непредсказуемостью, поэтому возможность появления продолжения существует.

«Большой Лебовски» вышел в 1998 году. Сюжет сфокусирован на мужчине по прозвищу Чувак, который считает себя счастливейшим человеком на планете. Его жизнь — это игра в боулинг и пиво. Однако спокойствию приходит конец, когда гангстеры принимают его за миллионера с такой же фамилией и требуют с него деньги.