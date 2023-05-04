Крис Пратт готов вернуться к роли Звездного лорда после ухода Джеймса Ганна из Marvel

"Если кто-то захочет продолжить эту историю, то очень важно, чтобы проделанную Ганном работу воспринимали с уважением. Возможно, в будущем, если продолжение будет иметь смысл, я бы согласился на роль Звездного Лорда, но для этого должны быть соблюдены определенные условия", — отметил Пратт.