Крис Пратт готов вернуться к роли Звездного лорда после ухода Джеймса Ганна из Marvel
Актер Крис Пратт в разговоре с Games Radar подчеркнул, что готов вернуться к роли Звездного лорда после ухода режиссера трех частей "Стражей Галактики" Джеймса Ганна из Marvel.
"Если кто-то захочет продолжить эту историю, то очень важно, чтобы проделанную Ганном работу воспринимали с уважением. Возможно, в будущем, если продолжение будет иметь смысл, я бы согласился на роль Звездного Лорда, но для этого должны быть соблюдены определенные условия", — отметил Пратт.
Артист пообещал, что финальная часть трилогии "Стражей Галактики" станет более эмоциональной, чем первые две картины. Пратт выразил надежду, что повзрослевшим фанатам франшизы придется по душе заключительная часть.
"Стражи Галактики. Часть 3" станут завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel.
Старт американского проката ленты назначен на 5 мая, в странах СНГ (кроме России и Беларуси) картина выйдет 4 мая. В ленте сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Брэдли Купер, Шон Ганн, Чукуди Ивуджи, Уилл Поултер, Элизабет Дебики, Мария Бакалова и Сильвестр Сталлоне. Ранее Арнольд Шварценеггер остался в восторге от фильма "Стражи Галактики 3".