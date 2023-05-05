Сборы «Джона Уика 4» в России и СНГ составили почти миллиард рублей
Четвёртая часть «Джона Уика» достигла очередного рекорда в кинопрокате России и странах СНГ— сборы нового фильма с Киану Ривзом уже составили 956 с небольшим млн рублей. Причём только на Россию приходится 828,3 млн рублей. При этом мировая касса ленты перевалила за 403 млн долларов.
Четвёртая часть «Джона Уика» стала самой прибыльной лентой франшизы ещё в середине апреля. Ранее рекордсменом серии был триквел, который забрал себе «в копилку» свыше 328 млн долларов по миру. У второй ленты было чуть больше 174 млн долларов, а у первой — 86 млн долларов.
К слову, уже 23 мая состоится цифровой релиз ленты. Что касается выхода дисковых изданий, то их продажа начнётся 13 июня.Напомним, в сентябре этого года выйдет мини-сериал «Континенталь», действие которого происходит за много лет до основного сюжета. А в июне следующего года мир увидит «Балерину» с Аной де Армас в той же вселенной.