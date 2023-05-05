Четвёртая часть «Джона Уика» достигла очередного рекорда в кинопрокате России и странах СНГ— сборы нового фильма с Киану Ривзом уже составили 956 с небольшим млн рублей. Причём только на Россию приходится 828,3 млн рублей. При этом мировая касса ленты перевалила за 403 млн долларов.

Четвёртая часть «Джона Уика» стала самой прибыльной лентой франшизы ещё в середине апреля. Ранее рекордсменом серии был триквел, который забрал себе «в копилку» свыше 328 млн долларов по миру. У второй ленты было чуть больше 174 млн долларов, а у первой — 86 млн долларов.