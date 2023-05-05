В кинотеатрах сети «Москино» 9 мая покажут фильмы о женщинах

В кинотеатрах сети «Москино» в День Победы покажут фильмы о женщинах
Сеть кинотеатров «Москино» подготовил специальную программу «Женщины и война», посвященную Дню Победы. Во вторник, 9 мая, гостям покажут фильмы военных лет, судьбы героинь которых навсегда изменила Великая Отечественная война.
В этот же день в кинотеатре «Спутник» в 09:00 покажут кинокартину «Актриса» режиссера Леонида Трауберга. В фильме рассказана история популярной актрисы музыкального театра, которая решила оставить музыку, посчитав, что в годы войны ее профессия неуместна.
Еще один фильм о женщинах на войне — «Машенька» — покажут в кинотеатре «Молодежный» в 11:00. Также в 15:00 состоится показ киноленты 1943 года «Она защищает Родину» режиссера Фридриха Эрмлера в кинотеатре «Тула», передает официальный сайт мэра Москвы.