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В кинотеатрах сети «Москино» в День Победы покажут фильмы о женщинах

Сеть кинотеатров «Москино» подготовил специальную программу «Женщины и война», посвященную Дню Победы. Во вторник, 9 мая, гостям покажут фильмы военных лет, судьбы героинь которых навсегда изменила Великая Отечественная война.

В кинотеатрах сети «Москино» 9 мая покажут фильмы о женщинах
© Вечерняя Москва

В этот же день в кинотеатре «Спутник» в 09:00 покажут кинокартину «Актриса» режиссера Леонида Трауберга. В фильме рассказана история популярной актрисы музыкального театра, которая решила оставить музыку, посчитав, что в годы войны ее профессия неуместна.

Еще один фильм о женщинах на войне — «Машенька» — покажут в кинотеатре «Молодежный» в 11:00. Также в 15:00 состоится показ киноленты 1943 года «Она защищает Родину» режиссера Фридриха Эрмлера в кинотеатре «Тула», передает официальный сайт мэра Москвы.

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