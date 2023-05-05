В кинотеатрах сети «Москино» 9 мая покажут фильмы о женщинах

Сеть кинотеатров «Москино» подготовил специальную программу «Женщины и война», посвященную Дню Победы. Во вторник, 9 мая, гостям покажут фильмы военных лет, судьбы героинь которых навсегда изменила Великая Отечественная война.

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В этот же день в кинотеатре «Спутник» в 09:00 покажут кинокартину «Актриса» режиссера Леонида Трауберга. В фильме рассказана история популярной актрисы музыкального театра, которая решила оставить музыку, посчитав, что в годы войны ее профессия неуместна.