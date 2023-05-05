Что посмотреть на «Иви» в мае

В мае зрители онлайн-кинотеатра «Иви» смогут посмотреть голливудские хиты с Джейсоном Момоа, комедию от создателей фильма «Горько», российские новинки, а также кинотеатральные релизы, которые уже завоевали сердца миллионов зрителей, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе сервиса.

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«Тайна пропавшей деревни»

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В поисках материала для влога журналистка Татьяна Блок приезжает в российскую деревню. Там она узнает, что в соседнем селе однажды утром исчезли все люди: их вещи и хозяйство остались, а их самих нет. Для журналистки это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать хорошие репортажи. Она сразу же принимается за расследование.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Дамир Юсупов с детства хотел стать летчиком. Его путь к мечте был долгим и непростым, когда он все же стал пилотом гражданской авиации, даже близкие уже не верили в успех. В августе 2019 года во время полета отказали двигатели самолета. Летчик сумел посадить судно и спас жизнь 233 людям.

«Магомаев»

Муслим Магомаев был звездой СССР и настоящим любимцем всей советской публики. Однажды на выступлении он знакомится с Тамарой Синявской. Между ними возникает взаимное притяжение, но они оба несвободны. Но судьба сведет их снова.

«Приключения аргонавтов»

Храбрая мышка Пэтти и пугливый кот Сэм живут в Древней Греции. Они отправляются в морское путешествие вместе с Ясоном и аргонавтами, чтобы спасти свой город от гнева Посейдона. Героям придется погрузиться в удивительный мир мифов и легенд. Яркая и веселая французская анимация для всей семьи.

«Любовь-морковь: Восстание машин»

Супруги Андрей и Марина однажды просыпаются в теле роботов. Они поменялись местами с парой модных андроидов, которые пытаются найти способ остаться людьми. Гоша Куценко и Кристина Орбакайте переживают новое фантастическое превращение в четвертой части комедийной франшизы семейных отношениях.

«Коты Эрмитажа»

Кот Винсент стечением обстоятельств попадает в Эрмитаж вместе с другом мышью Морисом. В музее они знакомятся с компанией котов, которые охраняют экспонаты от мышей и вредителей. Винсент хочет и обрести кошачью семью, и сохранить дружбу с Морисом. Ситуация накаляется, когда в Эрмитаж привозят картину «Мона Лиза», сгрызть которую мечтает каждая мышь.

«Взломщик»

Лучший в мире взломщик Грэм после неудачного ограбления попадает в тюрьму. Выйдя через 10 лет, он пытается наладить отношения с дочерью и бывшей девушкой, работающей в полиции. Но вскоре к нему за помощью обращается сестра его погибшего подельника. Движимый чувством вины, герой ради нее втягивается в новое опасное дело.