В Сети в мае выйдет фильм «Расправляя крылья»

Действие картины разворачивается в 1943 году. Бывшая лётчица Анна Петрова после травмы позвоночника возвращается в тыл, чтобы работать ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытанию новые самолёты. Не зная о травме женщины, руководство завода посылает её перегнать удачный образец самолёта на фронт вместе с майором Зотовым. Анна решается на задание не только ради победы страны, но и из личных побуждений — она намерена отомстить немецкому лётчику Бриггелю, который был причастен к смерти её возлюбленного. Несмотря на тяжёлое военное время, утраты и горе, Анна и майор Зотов по пути узнают друг друга лучше и сближаются.