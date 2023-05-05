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Звезда сериала "Джек Ричер" снимется в новом экшн-боевике Тимура Бекмамбетова

Звезда сериала "Джек Ричер" Алан Ричсон сыграет в новом экшн-боевике "Мотор-Сити" Тимура Бекмамбетова, сообщает Variety.

Алан Ричсон снимется в новом экшн-боевике Тимура Бекмамбетова
© Газета.Ru

В центре сюжета окажется житель Детройта Джон Миллер (Алан Ричсон), недавно вышедший из тюрьмы. После своего освобождения герой начинает мстить всем, кто подставил его в прошлом.

Авторы боевика обещают "захватывающее визуальное повествование и хореографически поставленные экшен-сцены".

Режиссером фильма выступит Тимур Бекмамбетов, для которого эта работа станет возвращением в жанр экшн-боевиков.

В ближайшее время на мировые экраны выйдет "Форсаж 10", в котором одну из главных ролей исполнил Алан Ричсон.

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