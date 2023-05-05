Алан Ричсон снимется в новом экшн-боевике Тимура Бекмамбетова

Звезда сериала "Джек Ричер" снимется в новом экшн-боевике Тимура Бекмамбетова
Звезда сериала "Джек Ричер" Алан Ричсон сыграет в новом экшн-боевике "Мотор-Сити" Тимура Бекмамбетова, сообщает Variety.
В центре сюжета окажется житель Детройта Джон Миллер (Алан Ричсон), недавно вышедший из тюрьмы. После своего освобождения герой начинает мстить всем, кто подставил его в прошлом.
Авторы боевика обещают "захватывающее визуальное повествование и хореографически поставленные экшен-сцены".
Режиссером фильма выступит Тимур Бекмамбетов, для которого эта работа станет возвращением в жанр экшн-боевиков.
В ближайшее время на мировые экраны выйдет "Форсаж 10", в котором одну из главных ролей исполнил Алан Ричсон.