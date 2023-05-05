$78.61-0.6987.00-0.58

Ремейк «Русалочки» может заработать 110 млн долларов в США на старте

Аналитики киноиндустрии предсказывают, что ремейк «Русалочки» Disney заработает порядка 110 млн долларов за первые дни проката в США.

Ремейк «Русалочки» может заработать $110 млн в США на старте
© Игромания.ру

Премьера ленты в Штатах намечена на 26 мая, когда у страны стартуют длинные выходные (в честь «Дня поминовения») — это тоже может помочь сборам.

Самый успешный результат в этот период ранее, кстати, показал сиквел «Топ Гана» (160,5 млн долларов), а среди лент Disney — третья часть «Пиратов Карибского моря» (153 млн). Похожие сборы на старте, кстати, прогнозируют и для триквела «Стражей галактики», который недавно положительно оценил и Хидео Кодзима.

А вот дальнейшая судьба самого ремейка «Русалочки» на остальных территориях остаётся туманной, особенно учитывая многочисленную критику кастинга и первых роликов ленты в сети.

За постановку фильма отвечает Роб Маршалл («Чикаго»), главную роль исполняет Холли Бейли. Злодейку Урсулу при этом играет Мелисса Маккарти («Охотники за привидениями»).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий