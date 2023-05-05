Ремейк «Русалочки» может заработать $110 млн в США на старте

Аналитики киноиндустрии предсказывают, что ремейк «Русалочки» Disney заработает порядка 110 млн долларов за первые дни проката в США.

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Премьера ленты в Штатах намечена на 26 мая, когда у страны стартуют длинные выходные (в честь «Дня поминовения») — это тоже может помочь сборам.

Самый успешный результат в этот период ранее, кстати, показал сиквел «Топ Гана» (160,5 млн долларов), а среди лент Disney — третья часть «Пиратов Карибского моря» (153 млн). Похожие сборы на старте, кстати, прогнозируют и для триквела «Стражей галактики», который недавно положительно оценил и Хидео Кодзима.