Ремейк «Русалочки» может заработать $110 млн в США на старте

Ремейк «Русалочки» может заработать 110 млн долларов в США на старте
Аналитики киноиндустрии предсказывают, что ремейк «Русалочки» Disney заработает порядка 110 млн долларов за первые дни проката в США.
Премьера ленты в Штатах намечена на 26 мая, когда у страны стартуют длинные выходные (в честь «Дня поминовения») — это тоже может помочь сборам.
Самый успешный результат в этот период ранее, кстати, показал сиквел «Топ Гана» (160,5 млн долларов), а среди лент Disney — третья часть «Пиратов Карибского моря» (153 млн). Похожие сборы на старте, кстати, прогнозируют и для триквела «Стражей галактики», который недавно положительно оценил и Хидео Кодзима.
А вот дальнейшая судьба самого ремейка «Русалочки» на остальных территориях остаётся туманной, особенно учитывая многочисленную критику кастинга и первых роликов ленты в сети.
За постановку фильма отвечает Роб Маршалл («Чикаго»), главную роль исполняет Холли Бейли. Злодейку Урсулу при этом играет Мелисса Маккарти («Охотники за привидениями»).