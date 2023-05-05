Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

"Каждый год на десять дней этот город искусств становится городом кино, и я очень рад, что меня пригласили возглавить жюри этого года. Я не могу дождаться, чтобы открыть для себя новый урожай замечательных фильмов на 80-м Венецианском кинофестивале", — заявил в своем официальном обращении Шазелл.