Режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер "Ла-Ла Ленда" и "Вавилона" Дэмьен Шазелл возглавит жюри юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, сообщает Deadline.
"Каждый год на десять дней этот город искусств становится городом кино, и я очень рад, что меня пригласили возглавить жюри этого года. Я не могу дождаться, чтобы открыть для себя новый урожай замечательных фильмов на 80-м Венецианском кинофестивале", — заявил в своем официальном обращении Шазелл.
У самого режиссера связаны личные воспоминания о Венецианском кинофестивале, который его картины открывали дважды.
В 2016-м он представил на смотре свой мюзикл "Ла-Ла Ленд", а в 2018-м — космическую драму "Человек на Луне" про полет Нила Армстронга на Луну.
В 2023 году Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.