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Режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер "Ла-Ла Ленда" и "Вавилона" Дэмьен Шазелл возглавит жюри юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, сообщает Deadline.

Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
© Газета.Ru

"Каждый год на десять дней этот город искусств становится городом кино, и я очень рад, что меня пригласили возглавить жюри этого года. Я не могу дождаться, чтобы открыть для себя новый урожай замечательных фильмов на 80-м Венецианском кинофестивале", — заявил в своем официальном обращении Шазелл.

У самого режиссера связаны личные воспоминания о Венецианском кинофестивале, который его картины открывали дважды.

В 2016-м он представил на смотре свой мюзикл "Ла-Ла Ленд", а в 2018-м — космическую драму "Человек на Луне" про полет Нила Армстронга на Луну.

В 2023 году Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

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