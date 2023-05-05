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Вышел тизер сериала «Ходячие мертвецы: Город мертвых»

AMC опубликовала тизер-трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Город мёртвых». В ролике можно увидеть Нигана в исполнении Джеффри Дина Моргана, Лорен Коэн в образе Мэгги и других персонажей.

Спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет историю Нигана и Мэгги, которые будут пытаться найти похищенного сына девушки в Нью-Йорке и попутно налаживать отношения между собой. Напомним, в седьмом сезоне основного шоу Ниган жестоко расправился с Гленном — возлюбленным Мэгги.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Шоу начнёт выходить с 18 июня 2023 года. Серии будут выходить каждое воскресенье, всего запланировано шесть эпизодов. Изначально планировалось, что сериал выйдет в апреле, однако AMC приняло решение немного отодвинуть его и выпустить в начале лета.

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