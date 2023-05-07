Почему "Побег из Шоушенка" провалился в прокате

Фильм “Побег из Шоушенка” вышел в 1994 году и с тех пор занял первые места в подборках самых лучших фильмов в истории кинематографа. Однако на момент релиза картина провалилась в прокате.

© Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

В прокате картина собрала всего 16 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов. И лишь после номинаций на “Оскар” и похвалы критиков его запустили в повторный прокат, и уже тогда сборы картины достигли 28 миллионов долларов. О том, почему никто не пошел смотреть величайший фильм в истории, — в материале “Рамблера”.

Конкуренция с Тарантино

Одновременно с “Побегом из Шоушенка” в прокат вышли два других великих фильма, которые в значительно большей степени привлекли аудиторию. Речь идет о “Криминальном чтиве” Квентина Тарантино и “Форресте Гампе” Роберта Земекиса. Фильм с Роббинсом и Фриманом в главных ролях просто не выдержал конкуренции с картинами, которые провели масштабные рекламные кампании перед выходом.

Низкая популярность тюремных фильмов

Действие сюжета картины разворачивается в тюрьме. В 90-е годы в США подобная тематика отталкивала зрителей, так как они хотели смотреть преимущественно комедии или фильмы про жизнь. Картина про тюрьму вызывала у зрителей неприятные ассоциации, поэтому билеты на нее практически не покупали.

Отсутствие женских персонажей