Новые фильмы по «Звездным войнам»сделают мировыми событиями

Я сравниваю новые «Звёздные войны» с «Бондом». Он выходит каждые три или четыре года без какого-либо ежегодного давления. Такой подход подойдёт и «Звездным войнам». Мы должны перейти к такой же практике. Гораздо лучше сказать зрителям правду: мы собираемся снимать фильмы, когда авторы будут готовы к съёмкам, и выпускать фильмы, когда они будут готовы к выпуску.