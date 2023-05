Что происходит после финала «Стражей Галактики 3»

Есть ли сцены после титров в «Стражах Галактики 3»

Первая сцена

Показывают новый состав «Стражей Галактики» уже во главе с Ракетой и Грутом. Туда также вошли: Краглин, собака Космо, Адам Уорлок и Файла-Велл. Герои стоят у деревушки в пустыне, ожидая толпу противников. Ракета включает песню Come and Get Your Love из начала первого фильма, под которую танцевал Питер Квилл.