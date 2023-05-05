Захватывающие фильмы, которые спасут скучный день

При просмотре точно не придётся поглядывать на часы в ожидании титров.

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Очень часто люди не знают, чем себя занять в течение дня. Просмотр кинофильма – один из лучших способов приятно скоротать время. Важно не ошибиться с выбором ленты. Спасти самый скучный день помогут только по-настоящему захватывающие фильмы, которые приковывают внимание зрителя и не вызывают желания смотреть на часы в ожидании финальных титров.

Видео дня

«Аватар» (2009)

Рейтинг IMDB: 7,9 из 10 (1,3 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10 (954 тысячи оценок)

Рейтинг Okko: 8,2 из 10.

Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона о синих существах с планеты Пандора покорил весь мир своей потрясающей графикой. «Аватар» — картина для многоразового пересмотра. Её оценят даже те киноманы, которые не жалуют жанр фэнтези. В 2022 году Кэмерон снял вторую часть «Аватара», к 2028-му планируется выпустить как минимум пять лент франшизы.

«Мстители» (2012)

Рейтинг IMDB: 8 из 10 (1,4 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10 (668 тысяч оценок)

Рейтинг Okko: 8,2 из 10.

«Дэдпул» (2016)

Рейтинг IMDB: 8 из 10 (1 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 из 10 (627 тысяч оценок)

Рейтинг Okko: 8 из 10.

Фильм о наёмнике Уэйде Уилсоне в исполнении Райана Рейнольдса позволит зрителю весело провести время. «Дэдпул» не типичный комикс-боевик. Это смелая и во многом шокирующая комедия, выделяющаяся на фоне множества шаблонных супергеройских проектов Marvel.

«Начало» (2010)

Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (2,3 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (914 тысяч оценок)

Рейтинг Okko: 8,7 из 10.

«Начало» — фильм Кристофера Нолана об управлении сознанием человека с помощью сна. Во время просмотра можно услышать много научных терминов, но режиссёр сделал всё так, чтобы зритель не задумывался о сложных материях и просто наслаждался зрелищной и захватывающей картиной с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

«Тёмный рыцарь» (2008)

Рейтинг IMDB: 9 из 10 (2,6 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5 из 10 (672 тысячи оценок)

Рейтинг Okko: 8,9 из 10.

Кристофер Нолан снял феноменальную трилогию о Бэтмене, а «Тёмный рыцарь» стал её главным украшением. Гениальный фильм по комиксам, который держит в напряжении от начала и до конца в лучших традициях эталонных криминальных драм. Злодей Джокер в исполнении Хита Леджера пугает своей правдоподобностью и затмевает Кристина Бэйла в образе Бюбса Уэйна, но это только идёт ленте на пользу.

«Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (1,4 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10 (1,1 млн оценок)

Рейтинг Okko: 8,3 из 10.

Джордан Белфорт (Леонардо Ди Каприо) – брокер, который прожигает свою жизнь после достижения успеха незаконными методами. Внезапным обогащением Белфорта начинает интересоваться ФБР, что в конечном счёте приводит к краху главного героя. Фильм Мартина Скорсезе включает обилие откровенных сцен и нецензурной лексики, так что три часа хронометража пролетают незаметно.

«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

Рейтинг IMDB: 8,1 из 10 (1,1 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (871 тысяча оценок)

Рейтинг Okko: 8,3 из 10.

Джонни Депп пять раз воплотил на экране образ капитана Джека Воробья. Впервые сделал это в «Проклятии Чёрной жемчужины» 20 лет назад. Фильм считается самым успешным в киносерии «Пираты Карибского моря» — образцовой приключенческой саге, которая не надоедает и доставляет удовольствие при просмотре в любое время.

«Шерлок Холмс» (2009)

Рейтинг IMDB: 7,6 из 10 (631 тысяча оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10 (621 тысяча оценок)

Гай Ричи снял очень необычного «Шерлока Холмса». Детективная составляющая присутствует, но режиссёр решил сделать упор на экшен. Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу идеально подошли на роль Холмса и Ватсона. Качественная операторская работа и мощный саундтрек Ханса Циммера создают ощущение эпичности на экране. «Шерлок Холмс» — лёгкий и в то же время масштабный фильм, за просмотром которого скучать не приходится.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Рейтинг IMDB: 7,6 из 10 (768 тысяч оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (863 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7,8 из 10.

Экранизация «Гарри Поттера» по книгам Джоан Роулинг была очень успешной. Тон задала первая часть.«Философский камень» Криса Коламбуса получился наименее мрачным среди восьми фильмов франшизы. Картина для зрителя любого возраста, которая скрасит самый томный вечер.

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (780 тысяч оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10 (361 тысяча оценок)

Рейтинг Okko: 8 из 10.

Для характеристики «захватывающий» фильм необязательно должен включать обилие экшена или спецэффектов. Среди прочего красочно можно показать загул друзей в самом распутном городе мира. «Мальчишник в Вегасе» — классная комедия, над которой зритель будет очень много смеяться. Брэдли Купер, Зак Галифианакис, Эд Хелмс и Джастин Барта снялись у Тодда Филлипса в трёх частях «Мальчишника», но первая из них вышла самой успешной.

«Области тьмы» (2011)

Рейтинг IMDB: 7,4 из 10 (570 тысяч оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8 из 10 (680 тысяч оценок)

Рейтинг Okko: 8 из 10.

Писатель Эдди в попытке преодолеть творческий кризис принял засекреченный препарат, который вывел его мозг на невероятный уровень работоспособности. Жизнь главного героя круто меняется, но у чудо-таблеток есть и побочные эффекты. Динамичный триллер с Брэдли Купером и Робертом Де Ниро, который смотрится на одном дыхании.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Рейтинг IMDB: 7.7 из 10 (570 тысяч оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10 (343 тысячи оценок)

Рейтинг Okko: 8,2 из 10.

Вор Дэнни Оушен выходит из тюрьмы и сразу же планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Режиссёр Стивен Содерберг собрал шикарный актёрский состав во главе с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Дэймоном и Джулией Робертс. После просмотра «Одиннадцати друзей Оушена» у большинства зрителей определённо возникнет желание сразу же оценить вторую и третью части франшизы.

«Иллюзия обмана» (2013)

Рейтинг IMDB: 7,2 из 10 (655 тысяч оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.71 из 10 (592 тысячи оценок)

Рейтинг Okko: 7,9 из 10.

«Джанго освобождённый» (2012)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (1,5 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (653 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 8,6 из 10.

Фильмы об эпохе рабства в США слишком мрачные и тяжёлые для восприятия. «Джанго освобождённый» — едва ли не единственное исключение из правил. Квентин Тарантино снял мощный спагетти-вестерн с фирменными элементами чёрного юмора. Режиссёр также традиционно угадал с кастом. Наблюдение за игрой Леонардо Ди Каприо, Джейми Фокса, Кристофа Вальца и Сэмюэла Л. Джексона в кадре доставит киноманам колоссальное удовольствие.

«007: Координаты «Скайфолл» (2012)

Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (697 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 из 10 (172 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7,9 из 10.

Дэниел Крейг изменил франшизу о Джеймсе Бонде. Он привнёс в шпионские фильмы элемент серьёзности. «Скайфолл» — единственная лента о британском суперагенте, собравшая в мировом прокате более миллиарда долларов. Секрет успеха картины Сэма Мэндеса заключается в грамотном сочетании экшена и драмы, а также в приземлённом и нестандартном сценарии. Бонд не спасает планету от уничтожения, а лишь защищает свою начальницу М (Джуди Денч) от яркого злодея в исполнении Хавьера Бардема.